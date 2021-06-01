Teyit, "Red Bull'da Boğa Spermi mi Var?" Sorusunu Cevapladı

Şehir efsanelerinden biri olan "Red Bull'da boğa spermi var" iddiası Teyit.org tarafından cevaplandı. İnternet üzerindeki iddiaların doğru olup olmadığını sorgulayan Teyit.org, Red Bull için yapılan boğa spermi iddiasının yanlış olduğunu belirtti.

Dünyanın en ünlü enerji içeceği markalarından olan Red Bull'la ilgili uzun yıllardan beri süregelen bir iddia var. Enerji içeceğinin içerisinde boğa spermi olduğunu daha önce pek çok kez duyduk. Peki bunun gerçekliği var mı? Bu konuda araştırma yapan "teyit.org", Red Bull'un içinde boğa spermi olmadığını belirtti.

Daha önce Red Bull için ortaya çıkan söylentilere göre enerji içeceğinin içerisinde bulunan "taurin" maddesinden dolayı içeceğin içinde boğa spermi kullanıldığına dair pek çok haber yapılmıştı. Taurin, pek çok şeyde olduğu gibi boğa sperminde de bulunan bir madde, ancak bu Red Bull'un içerisinde boğa spermi kullanıldığı anlamına gelmiyor.

Taurin sentetik olarak elde ediliyor

Teyit.org'un yaptığı araştırmaya göre Red Bull'un içinde bulunan ve boğa sperminden üretildiği iddia edilen taurin maddesi, yapay olarak üretiliyor. Daha anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse Red Bull'da boğa spermi bulunmuyor. Red Bull'un yaptığı bir gönderide Taurin maddesinin insan vücudunda da doğal olarak bulunduğu ve bu miktarın enerji içeceğinde bulunan miktardan çok daha fazlası olduğunu belirtmişti. Red Bull'un yaptığı açıklamada 70 kilogramlık ağırlığa sahip bir insanın vücudunda 70 gram taurin maddesi bulunduğu belirtiliyor. 1 kutu (250 ml) Red Bull'daki taurin miktarı ise 200 miligram olarak açıklanıyor. Ayrıca bu maddenin balık, kümes hayvanları ve bebek mamaları gibi pek çok besinde olduğu da belirtiliyor.

Makalelerde de taurin maddesinden bahsediliyor

2012'de Dicle Üniversitesi'nin Tıp Dergisi'nde yayımlanan "Enerji içeçecekleri hakkında neler biliyoruz?" başlıklı bir makalede taurin maddesinin doğal bir aminoasit olduğu ve insan vücudunda 40 ile 400 miligram arasında bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca makalede fazla taurinin hipotermi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. 2008 yılında yapılan bir araştırmada günde 3 gramdan fazla taurin alınmaması tavsiye ediliyor. Red Bull'un içerisindeki Taurin miktarı ise 3 gramın çok çok altında kalıyor.

Red Bull'da ne var şimdi?

Teyit.org'un yaptığı açıklamalar ve Reuters, Snopes gibi haber kaynaklarının da yaptıkları araştırmalara baktığımızda Red Bull'un içerisinde boğa sperminin bulunmadığını söyleyebiliriz. Bu içeceklerde bulunan taurin maddesi ise sentetik olarak üretiliyor. Yani bir şehir efsanesi olan "Red Bull'da boğa spermi var" iddiası gerçekleri yansıtmıyor.