Warner Bros. Studios, Robert Pattinson'ın Batman'e can vereceği The Batman'in gösterim tarihini 2022 yılına erteledi. Filmin çekimlerine daha önce çeşitli sebeplerle birçok kez ara verilmek zorunda kalınmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her 10 kişiden birine bulaşmış olabileceğini düşündüğü koronavirüs salgını sebebiyle bu sene gösterime girmesi planlanan birçok film ertelendi. Salgın sebebiyle filmlerin çekimlerine ara verilmesine ek olarak gişe beklentileri de birçok filmin ertelenmesine sebep oldu.

Gösterim tarihi ertelenen filmlerden bir tanesi de hayranları tarafından merakla beklenen Dune filmi olmuştu. Dennis Villenevue'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi 1 sene ileriye ertelenmişti. Gösterim tarihleri ertelenen filmler arasına yenileri de katılmaya devam ediyor.

The Batman'in vizyon tarihi 2022'ye ertelendi

Geçtiğimiz ağustos ayında Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman filminden ilk fragman paylaşılmıştı ve filmin çıkış tarihi olarak 2021 yılı işaret edilmişti. Filmin çekimleri daha önce hem koronavirüs salgını sebebiyle hem de Robert Pattinson'ın COVID-19 olması sebebiyle durdurulmuştu.

Warner Bros. Studios, şimdi de filmin gösterim tarihinin 2022 yılına ertelendiğini duyurdu. Filmin yeni vizyon tarihi şu an için 4 Mart 2022 olarak görülüyor. Stüdyo, ayrıca Matrix'in yeni filminin gösterim tarihini ertelese de bu ertelemeyi sadece 4 ay ile kısıtlı tuttu.

Keanu Reeves'i tekrar Neo olarak göreceğimiz Matrix'in dördüncü filminin gösterim tarihi 4 ay ileri alındı ve filmin yeni gösterim tarihi Aralık 2021 oldu. Lana Watchowski'nin yazıp yönettiği filmin çekimleri de koronavirüs sebebiyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Koronavirüs salgını sonrası gösterime giren tek büyük yapım şu an için Tenet oldu. Christopher Nolan'ın filmi, dünya genelinde 307 milyon dolarlık bir gişe hasılatı yaptı.