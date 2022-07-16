Amazon Prime Video’nun sevilen ve yakın zamanda 3. sezonu çıkan dizisi The Boys’un, genç süper kahramanları konu alan ve gençlik dizileriyle alay edebilecek yan dizisi geliyor! Dizinin ismi de resmen belli oldu.

‘Amazon Prime’ın en sevilen dizisi’ diyebileceğimiz seviyede bir popülariteye sahip olan The Boys dizisi bildiğiniz gibi Türkiye’de de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Hatta geçtiğimiz ay oyun devi Hideo Kojima, The Boys temalı bir oyun üzerinde çalıştığını bile duyurmuştu.

Sevilen dizinin 3. sezonu daha yeni Amazon Prime Video kullanıcıları ile buluştu ve büyük bir beğeni toplamayı da başardı. Bu güzel sezonun ardından yan dizinin oyuncuları, The Boys’un daha önceden duyurulan yan dizisinin ismini sosyal medyadan paylaştı.

The Boys’un yan dizisinin adı ‘Generation V’ olacak

The Boys’un ismi ‘Generation V’ olarak açıklanan yan dizisi, genç süper kahramanları konu alacak ve Vought tarafından yürütülen bir süper kahraman üniversitesinde geçecek. Tara Butters ve Michelle Fazekas tarafından yürütülecek olan ve gençlik dizileriyle alay etme ihtimali bulunan yan dizide X-Men esintileri alacaksınız.

Dizideki genç süper kahramanlar fiziksel, seksüel ve ahlaki sınırlarını teste tabi tutacaklar ve en iyi şehirlerdeki en iyi kontaklarla rekabet edecekler. Dizinin ismi, başrolleri Lizzie Broadway ve Chance Perdomo tarafından sosyal medyada paylaşılan kısa bir video ile ortaya çıktı.

Lizzie Broadway, videoda “Bu bir lunapark hız treni gibi olacak. Kanla, vahşetle ve her şeyle dopdolu olacak” diyor. Chance Pedromo da ardından “Berbat olacak. Seveceksiniz” diye ekliyor. Siz The Boys ve yan dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.