2016'da ilk sezonu yayınlandıktan sonra sessizliğe gömülen Netflix dizisinin yeni sezonu 22 Mart'ta yayınlanacak.

Brit Marling ve Zal Batmanglij tarafından yaratılan ve 2016’da yayın hayatına başlayan fantastik Netflix dizisi The OA, 16 bölüm süren ilk sezonunun ardından yaklaşık 3 yıllık bir sessizliğe gömülmüştü.

Netflix, bugün resmi YouTube sayfasında 'The OA: Part II' başlığıyla dizinin yeni sezonunun ilk trailer’ını yayınladı.

Dizinin yaratıcılarından Batmanglij, yeni sezonun biraz daha suç üzerine olduğunu söyledi. Batmanglij, yeni sezonla ilgili verdiği bir röportajda “The Big Sleep gibi filmlerin modası geçmiş gibi durmuyor. Oldukça moderndiler. Bizde ‘Suç filmi için San Francisco’dan daha güzel bir yer mi var?’ diye düşündük” dedi.

Dizinin ikinci sezonu, tüm dünyayla aynı anda 22 Mart’ta Türkiye’de Netflix üzerinden izlenebilecek.