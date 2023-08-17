The Walking Dead'in ana dizisini konu alan ve birebir işleyen yeni oyun "Destinies" duyuruldu.

2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve senelerce tüm dünyada en popüler dizilerden birisi olmayı başaran The Walking Dead, ana hikâyesini 2022 yılında sonlandırdı. Fakat dizi evreni, spin-off diziler ve oyunlar ile genişletilmeye devam ediyor.

Fakat bugüne kadar dizinin ana karakteri (en azından bir noktaya kadar) Rick Grimes’ı oynadığımız bir oyuna sahip olamamıştık. Bugün gelen sürpriz bir duyuruyla bu durum değişiyor. The Walking Dead’in yeni oyunu “Destinies”, resmen duyuruldu.

The Walking Dead: Destinies fragmanı:

The Walking Dead: Destinies nasıl bir oyun olacak?

The Walking Dead: Destinies hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmadı. Duyuru fragmanıyla paylaşılan metindeyse oyunun türü ve temel yapısı anlatıldı:

“The Walking Dead'in hikâyesini bildiğiniz şekliyle yeniden yazma şansına sahip olacağınız, dizinin 1-4. sezonlarını yeniden yaşatan aksiyon-macera oyunu.”

Bu açıklamaya ve fragmana bakacak olursak oyun, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynayacağımız ve dizinin en sevilen hikâyelerini yeniden ziyaret edeceğimiz bir oyun olacak.

The Walking Dead: Destinies çıkış tarihi:

Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak oyunun PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için geliştirilmeye devam ettiği paylaşıldı.