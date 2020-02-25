THY Uçağı Corona Virüsü Şüphesiyle Ankara'ya Acil İniş Yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan uçağı, yeni tip corona virüsü COVID-19 şüphesi ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcunun vücut ısısının kritik seviyenin üzerinde olduğu bildirildi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve bugüne kadar 80 binden fazla insana bulaşan yeni tip corona virüsü, Ankara’yı alarma geçirdi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, COVID-19 şüphesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Toplam 132 yolcusu bulunan uçaktaki 17 yolcuda yeni tip corona virüsü olduğundan şüphe ediliyor. Vücut ısıları kritik seviyenin üzerinde çıkan yolculardan bazılarının İran’ın Kum kentinden geldiği belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre, uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı. Sağlık Bakanlığı ekiplerinin, 12:30 itibarıyla ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaptığı ve taramanın devam ettiği söyleniyor.

Aşağıdaki videoda, sağlık ekiplerinin alanı kontrol altında tuttuğu görülüyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçaktaki 132 yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağını aktardı. Uçakta ateşi ve öksürüğü olanların bulunduğunu ve corona virüsü şüphesi ile uçağı indirmeye karar verdiklerini belirten Koca, kesin sonuçların 3-4 saat sonra açıklanacağını ifade etti.

Yolcu ve mürettebatın, daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Ankara’daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne nakledileceğini açıklayan Sağlık Bakanı, detayları sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numunelerin alınarak, Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nda tahlillerin tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Türkiye, 23 Şubat tarihi itibarıyla İran’la olan sınır kapılarını süresiz bir şekilde kapatmıştı. İki ülke arasında kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmasına rağmen, Türkiye’den İran’a veya İran’dan Türkiye’ye dönmek isteyen ülke vatandaşları için özel seferler düzenleniyor. Dün itibarıyla İran’daki yeni tip corona virüsü vaka sayısının 47’ye, ölü sayısının ise 12’ye yükseldiği açıklanmıştı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı basın açıklaması