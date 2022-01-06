Bakanlık'tan Yenilenmiş Telefon Alacaklara Önemli Uyarı

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş telefon alacak tüketicilerin mağdur olmamaları için önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, bu alışverişin yetkili merkezlerden yapılması gerektiğini ifade etti.

En düşük özellikli sıfır telefonların fiyatları bile ütopik seviyelere yükselmişken telefonunu değiştirmeyi düşünen pek çok kişi, haliyle ikinci el ya da yenilenmiş telefonlara yöneldi. Arızalı telefonların tamir edilerek yeniden sorunsuz bir şekilde piyasaya sürüldüğü yenilenmiş telefonlar hakkındaysa Ticaret Bakanlığı’ndan önemli bir uyarı yapıldı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada yetkisiz şekilde ‘yenilenmiş ürün’ adı altında telefon satan merkfirmalara ceza uygulandığını ifade etti. Ayrıca tüketicileri olası bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş telefonları yalnızca Bakanlık tarafınca yetkilendirilmiş merkezlerden satın almaları gerektiğini belirtti.

Yenilenmiş ikinci el telefon satışı için yetkilendirilen merkez sayısı 11

2020 yılından bu yana belirlenen şartları karşılayan yenileme merkezlerine yetki veren Bakanlık, bu merkezlerin sayısının 11’e çıktığını hatırlattı. Bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azaldığı, tüketicilerin atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırıldığı, israfın önüne geçildiği ve dış ticaret dengesine olumlu katkı yaptığı ifade edildi.

Bakanlığın yenileme yetki belgesi verdiği 11 yenileme merkezi şu şekilde: (Listeyi sürekli kontrol etmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.)