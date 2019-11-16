TikTok 1,5 Milyar İndirilme Sayısına Ulaştı

Popüler kısa video yayınlama uygulaması TikTok, gün geçtikçe daha popüler bir uygulama olmaya devam ediyor. 2019 içerisinde 614 milyon kez indirilen TikTok, toplamda 1,5 milyar indirme sayısına ulaştı.

Piyasaya sunulduğu günden bu yana hızlı bir çıkış yapan ve son zamanların en popüler sosyal medya uygulamaları arasına giren TikTok, birçok sosyal medya uygulaması için de tehdit haline gelmeye başladı. Yüksek indirme sayılarına ulaşmayı başaran TikTok, bu zamana kadar kullanılan en popüler sosyal medya uygulamalarını da marketlerde geride bırakmayı başardı.

Sensor Tower isimli mobil istihbarat şirketi geçtiğimiz günlerde bir rapor paylaştı. Paylaşılan raporda görüldüğü üzere TikTok, yalnızca 2019 senesi içerisinde şimdiye kadar 614 milyon indirilme sayısına ulaşmayı başardı. Geçen seneden yüzde 6 daha fazla indirme sayısına ulaşan TikTok, şubat ayı içerisinde 1 milyar indirilme sayısını da geçmişti. Yayınlanan raporda ortaya çıkan başka bir bilgi ise TikTok’un diğer sosyal medya uygulamalarıyla olan rekabetini gözler önüne serdi.

En çok indirilen oyun dışı uygulamalar listesine 3. sıradan yerleşen TikTok, Facebook ve Instagram’ı geride bıraktı

Sensor Tower’ın raporlarında TikTok’un bu yıl ulaştığı bir başka başarı daha ortaya çıktı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında zirveye oynayan Instagram ve Facebook’u geride bırakan TikTok, bu senenin en çok indirilen oyun olmayan uygulamaları arasında 3. sıraya yerleşti. WhatApp’ın 1. sırada bulunduğu listenin ikinci sırasında Messenger bulunuyor. TikTok’un hemen arkasında Facebook bulunuyor ve onun arkasındaki 5. sırayı Instagram dolduruyor.

ABD dahil olmak üzere birkaç ülkede soruşturmalarla ve yasaklamalarla karşı karşıya kalan TikTok, özellikle ABD tarafından ‘Ulusal Güvenlik Tehdidi’ olarak görülüyor. Bunun yanı sıra uygulamada paylaşılan müstehcen içerikler, şiddet içerikli paylaşımlar nedeniyle de birçok ülkedeki insanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan TikTok’un popülaritesinden bir şey kaybetmediği raporlarda görülen verilerle gözler önüne seriliyor. Şirket, henüz bu konuyla alakalı herhangi bir paylaşımda bulunmadı.