TikTok videolarını uygulama içi ve harici araçlarla nasıl indirebileceğinizi, güvenli yöntemleri ve dikkat etmeniz gereken noktaları bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Günümüzde kısa videolara olan rağbet arttı ve esasında TikTok, diğer platformlardaki kısa videoların ilk çıktığı platform konumunda. Günlük milyonlarca kullanıcı, TikTok'ta birbirinden ilginç, komik ve bilgilendirici videolar paylaşıyor. Peki ya bir videoyu beğendiğinizde onu indirmek isterseniz ne yapmanız gerekiyor?

İşte tam bu noktada “TikTok video indirme” konusu devreye giriyor. TikTok’un kendi içindeki sınırlamaları ve bazı içeriklerin indirilmeye kapalı olması nedeniyle kullanıcılar alternatif yöntemler arıyor. Biz de bu içeriğimizde TikTok videolarını güvenli ve kolay şekilde nasıl indirebileceğinizi, hem uygulama içi yöntemleri hem de üçüncü parti araçları kullanarak adım adım açıklıyoruz.

TikTok video indirme nasıl yapılır?

TikTok uygulaması üzerinden indirme

Bazı videolar TikTok’un kendi uygulaması üzerinden indirilebiliyor.

İndirmek istediğiniz videoyu açın.

Sağ alt köşedeki “Paylaş” seçeneğine tıklayın.

Açılan menüde “Videoyu Kaydet” seçeneğine tıklayın.

Not: Bu yöntem, yalnızca video sahibinin indirmeye izin verdiği videolar için geçerlidir.

TikTok video indirme siteleri üzerinden indirme

İndirmeye kapalı videolar söz konusu olduğunda üçüncü parti internet siteleri devreye giriyor. Bu siteler sayesinde TikTok videolarını filigransız bile indirebilirsiniz.

TikTok uygulamasında videoyu açın.

“Paylaş” > “Bağlantıyı Kopyala” seçeneğiyle videonun linkini alın.

Yukarıdaki sitelerden birine girin.

Kopyaladığınız linki yapıştırın ve "İndir" seçeneğine tıklayın.

Uygulamalar ile indirme

Tamamen TikTok video indirme üzerine programlanan mobil uygulamaları kullanarak tek tıkla TikTok videolarını indirebilirsiniz.

Dikkat: Android ve iOS için en çok tercih edilen uygulamalar bunlar olsa da bu tarz uygulamaları indirirken kullanıcı yorumlarına ve güvenlik izinlerine mutlaka dikkat edin.

TikTok videosu indirirken nelere dikkat edilmeli?

Telif Hakkı : İndirdiğiniz videoları izinsiz paylaşmak yasal sorunlara yol açabilir.

: İndirdiğiniz videoları izinsiz paylaşmak yasal sorunlara yol açabilir. Filigran : Bazı araçlar videoları TikTok logosu olmadan indirmenizi sağlar ancak yine telif hakkı konusuna dikkat etmeyi unutmayın.

: Bazı araçlar videoları TikTok logosu olmadan indirmenizi sağlar ancak yine telif hakkı konusuna dikkat etmeyi unutmayın. Güvenlik: Şüpheli bağlantılardan ve sahte uygulamalardan uzak durun. Dışarıdan bakıldığında TikTok video indirme aracı gibi görünen pek çok site ve uygulama zararlı olabilir.

TikTok videosu indirmek yasal mı?

Kişisel kullanım için TikTok video indirme genelde sorun teşkil etmez ancak bu videoyu herhangi bir hesap üzerinden tekrar paylaşacaksanız izin almanız gerekebilir.

Filigransız TikTok videosu indirmek mümkün mü?

Evet, içeriğimizde de yer verdiğimiz araçlarda olduğu gibi üçüncü parti araçlarla bu mümkündür. TikTok'un kendi indirme aracı daima filigrana yer verir.

TikTok videolarını indirmek için hesap açmak gerekir mi?

Hayır, TikTok video indirme işlemi için genellikle hesap açmanız gerekmez. İçeriğimizde verdiğimiz internet siteleri ve uygulamalar da herhangi bir şekilde hesap açmanızı istemiyor.