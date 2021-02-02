TikTok Fenomeni Şehmuz Özdemir'in Adli Tıp Raporu Detayları

Geçtiğimiz şubat ayında Antalya'da ormanlık bir alanda dövülerek öldürülen TikTok fenomeni Şehmuz Özdemir'in adli tıp raporu açıklandı. Rapora göre sanıklar, 7 farklı ölümcül darbeyle Şehmuz'un kafasında birden fazla travmaya yol açtı.

Geçtiğimiz sene Antalyalı TikTok fenomeni Ares lakaplı Şehmuz Özdemir, video çekeceğiz bahanesiyle ormana götürülmüş, iki kişi tarafından öldüresiye dövülerek hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturma sonucunda baba ve oğul olmak üzere iki kişi tutuklanmış, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istenmişti.

Davanın 4. duruşması gerçekleşti ve cinayete ilişkin darp raporu ortaya çıktı. Darp raporuna göre Şehmuz Özdemir’in ölüm sebebi, başına aldığı 7 farklı ölümcül darbeden beyin zarı enfeksiyonu yaşaması olarak gösterildi. Şehmuz’un annesi Sultan Kızılay, mahkemede cinayetin 2 değil 4 kişi tarafından işlendiğini iddia etti.

Vücudunun birçok bölgesine travma izlerine rastlandı

Sanıklardan biri, kız kardeşinin müstehcen fotoğraflarını internette gördükten sonra bu fotoğrafları Şehmuz Özdemir’in koyduğunu öğreniyor ve daha sonra babasını alıp Antalya’da Şehmuz’un yaşadığı ilçeye gidiyor. Video çekeceğiz bahanesiyle ormanlık alana gittikten sonra Şehmuz’u öldüresiye dövmeye başladıktan sonra, Şehmuz ağır yaralıyken polis ve ambulansı arıyorlar. Şehmuz Özdemir, kaldırıldığı hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veriyor ancak kurtulamıyor. Adliyeye sevk edilen baba ve oğulun ömür boyu hapis cezası isteniyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen davanın 4. duruşmasında Şehmuz’un annesi Sultan Kızılay, sanıkların Antalyalı olmadığını, o götürdükleri ormanı tek başına keşfedemeyeceklerini dile getirerek olayın içerisinde başka birileri olduğunu iddia etti. Ayrıca sanıkların oğlunun fotoğraflarını çektiğini dile getiren şikayetçi anne, bu fotoğrafların nerede ve kimlerle paylaşıldığını bilmek istediğini dile getirdi.

Mahkeme, şu açıklamayla birlikte sanıkların tutukluluğunun devam etmesine karar verdi; “Kişinin 4 Şubat 2020 tarihinde maruz kaldığı yaralanma ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, ölüm olayında maruz kaldığı yaralanma dışında başkaca ortak neden bulunmadığı, mahkemenizce sorulduğu üzere; otopside tespit edilen menenjitin (beyin zarı enfeksiyonu) maruz kaldığı künt kafa travması nedeniyle oluştuğu, mevcut tıbbi belgeler ve otopside tespit edilen bulgulara göre kişinin kafa bölgesine 7 (yedi) adet künt travma uygulanmış olduğu ve ayrıca sol kol ve sol göğüs bölgesi olmak üzere birer adet künt travma bulgusu tespit edildiği ve kafa bölgesinde tespit edilen künt travmaların tamamının ölümüne etkisi bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”