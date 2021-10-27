Bir TikTok kullanıcısı, kendi sütünü alarak bu sütten tereyağı ve dondurma yapmayı başardı ve takipçileriyle paylaştı. Kullanıcı, paylaştığı farklı videolarda bunları nasıl yaptığını ve nasıl bir tada sahip olduklarını da gösterdi.

TikTok, bugüne kadar tüm dünyaya fazlasıyla ilginç akımlar ve davranışlar gösterdi. Bu davranışların üstüne bugün, izleyicilerini şoka uğratan bir kullanıcının yaptığı şey eklendi. Laura Hall (laurahall53) isimli bir kadın kullanıcı, TikTok’ta paylaştığı videoda kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi. Video, şu ana kadar 1,2 milyon kez izlendi.

‘Benim en büyük başarım’ açıklamasıyla paylaşılan videoda Laura, “Başardım. Kendi sütümle tereyağı yaptım. Daha önce bu kadar gururlu oldum mu bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Laura, paylaştığı bir başka videodaysa elde ettiği bu tereyağını ev halkına tattırdı. Kadının kocası tereyağının tadını beğenirken, tereyağını üreten Laura tam tersi görüşteydi.

Tereyağını gösterdiği video:

Tereyağından sonra dondurma işine de girişti:

Laura, yine ürettiği tereyağıyla ilgili paylaştığı bir başka videoda bu sefer tereyağını nasıl ürettiğini takipçilerine gösterdi. Kendisinin anne sütüyle elde ettiği tereyağı videoları, toplamda 1,5 milyon izlenme topladı. Laura, bunun ardından farklı bir projeye de kondu: Anne sütüyle ev yapımı dondurma yapmak.

Bir takipçisinin önerisiyle bu girişime de imza atan Laura, kendi sütünü kullanarak dondurma da yapmayı başardı. Tereyağıyla aynı şekilde dondurmanın da yapılış videosunu paylaşan Laura, tat testinde hem kendisinden hem de çocuğundan geçer not aldı. Anne sütüyle dondurma videolarıysa tereyağı kadar popüler olamadı.