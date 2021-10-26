TikTok’un sene başlarında denediği 3 dakikalık video özelliği, kullanıma açıldığından beri platformda ciddi izlenme artışına sebep oldu. Vlog tarzı içeriklerin de platformda yer edinmesini sağlayan bu videolar, günlük 5 milyar izlenme sayılarına ulaştı bile.

Uzun süreli videolar, YouTube dışındaki sosyal medya mecralarında çok iyi oturmasa da üzerinde deneyler yapılan bir alan. Örneğin Instagram video odaklı bir platform olmamasına rağmen birkaç sene önce IGTV’yi kullanıma açtı. Geçtiğimiz günlerde ise bu kısmı birden kapatarak yerine gelecek Instagram TV’yi kullanıma açmak üzere hazırlıklara başladı. Benzer bir özelliği deneyen bir diğer platform ise TikTok’tu ve henüz tam anlamıyla kullanımda olmayan bu özellik şimdiden başarılı olmuş gibi görünüyor.

TikTok, bu senenin bahar aylarında 1 dakikadan uzun videolar yayınlanmasına olanak sağlayan özelliğini belirli içerik üreticileri için kullanıma açtı. 3 dakikaya kadar giden uzunluklara sahip olan ve doyurucu içeriklere olanak tanıyan bu videolar, birkaç ayda günlük 5 milyar izlenir oldu.

Vlog içerikleri ciddi rağbet gördü

İlk olarak 15 saniyelik videoların paylaşıldığı bir platform olarak ortaya çıkan TikTok, bir süre sonra 60 saniyelik videoları da devreye sokmuştu. Daha uzun içerik türlerine de olanak tanımak ve vlogger’ları mecrada daha aktif hale getirmek isteyen TikTok, bu sene de 3 dakikalık videolar için kolları sıvadı. Bahar aylarında başlayan çalışmalar sonrasında bu fikir, temmuzda resmen bir program haline geldi. TikTok, platformun tanınan simalarına 3 dakikalık videolar çekme olanağı tanıdı ve bu özelliğin başarısı, 3 ayda kendini gösterdi.

Şu anda herkesin kullanabildiği 3 dakikalık video özelliğiyle oluşturulan içerikler, günlük milyarlarca izlenme sayısı elde etti. Ortalama 2,14 dakika olarak yayınlanan bu videolar şu anda her gün toplamda 5 milyar izlenme almakta. Platformdaki uzun videoların büyük çoğunluğu, izleyicilerin içerik üreticilerin hayatlarına yakından bakabildiği vlog tarzı videolardan oluşuyor. ‘#DünyamıKeşfet’ etiketiyle paylaşılan bu videolar hakkında konuşan Sosyal Psikoloji Uzmanı Doç.Dr. Shira Gabriel, uzun videoların başarısını şu sözlerle açıklıyor:

Eğlence çok kişisel bir kavram. Bir kişinin ilginç ve ilham verici bulduğu detaylar, arkadaş veya ailesininkinden çok farklı olabilir. Yine de vlog içeriği dünya çapında popüler görünüyor. Bunun nedeni popüler kişileri, ünlüleri veya içerik üreticilerini vloglarını izlediğimizde; günlük yaşamlarına bir göz atıyoruz. Onlara daha bağlı olduğumuzu hissediyoruz. Vloglar gerçek hayatla bağlantı kurmamızı sağayan içerikler oldu. Bizlere daha ait olduğumuzu hissettitiyor. Bu ifade ve bağlantı hissi; refah ve öz saygı duygusunu öğrenme fırsatı, farklı insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmenin farklı yolları gibi bir dizi fayda sağlıyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu tarz içerikler özellikle insanları dünyayla daha bağlantılı ve etkileşimli hissettirebiliyor. Bunu çoğu zaman fark etmesek de vloglar, bizi bu mecralara geri getiren şeylerden biri.