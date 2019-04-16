Apple, Notre Dame Katedrali'ne Onarım İçin Yardımda Buluncak

850 yıllık bir geçmişe sahip, Fransa'nın sembollerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının ardından gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Yaşanan bu acı olay sonrası üzgün olduklarını belirten Cook, Apple olarak katedralin yeniden inşa süreci için bağışta bulunacaklarını açıkladı.

15 Nisan'da dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın, bir anda herkesin gözünü Fransa'ya çevirmesine neden oldu. Fransa'nın en önemli sembollerinden biri olan katedral için çevreden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün resmi Twitter hesabından bu üzücü olay hakkında açıklamalarda bulunan Apple'ın CEO'su Tim Cook, Notre Dame Katedrali için bağışta bulunacaklarını belirtti.

15 saat süren ve 850 yıllık esere ciddi oranda hasar veren yangın, itfaiyecilerin gece boyunca sürdürdükleri söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınabilmişti. Yangını söndürme çalışmalarına katkıda bulunan itfaiyenin sözcüsü Lt-Col Gabriel Plus'ın "Çatının tamamı harap oldu, kule ise artık yok" açıklamaları, acı tabloyu gözler önüne seren en önemli açıklamalardan biriydi.

Yangın sonrası katedralin yeniden inşasının nasıl gerçekleşeceği konusunda çalışmalar devam ederken maddi destek sözleri de gelmeye başladı. Bugün dünyaca ünlü Fransız şirketlerinin CEO'larının verdiği toplamda 300 milyon euro destek sözünün ardından Apple da harekete geçti. "Apple, Notre Dame Katedrali'nin değerli mirasının gelecek nesiller için geri kazanılması adına yeniden inşa çalışmalarına bağış yapacak" ifadelerini kullanan Tim Cook, yaşanan olay hakkında oldukça üzgün olduğunu da ekledi.

Apple'ın ne kadarlık bir bağış yapacağı ve bu bağışı ne zaman gerçekleştireceği ise henüz bilinmiyor. Yangının nedeni hakkında araştırmaların devam ettiğini ve yangının yenileme çalışmaları sırasında gerçekleşen bir kazadan dolayı çıkmış olabileceğinin düşünüldüğünü de ekleyelim.