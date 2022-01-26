Tim Cook'u Takip Eden Silahlı Bir Sapık Olduğu Ortaya Çıktı

Apple avukatları, 2020 yılından beri Apple CEO’su Tim Cook’u taciz eden silahlı sapık hakkında suç duyurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Silahlı kadın, Tim Cook’un çocuklarının babası olduğunu iddia ederek tehdit etti.

Apple, geçtiğimiz günlerde 2021 yılının son çeyreğinde rekor seviyede kazanç açıklayabileceği ile gündeme gelmişti. Fakat görünen o ki dünyanın en büyük şirketlerinden birinin bile 'ne alaka' dedirtecek gündemleri de var. Çünkü gelen son haberlere göre Apple'ın son dönemlerde önemli bir gündem maddesi, CEO’su Tim Cook'un gizli sapığı.

Apple yetkilileri geçtiğimiz günlerde, şirketin CEO’su Tim Cook’u gizlice takip eden silahlı bir kadın hakkında mahkemeye başvurarak kadın hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Cook’u takip eden kadın hakkında dosyada, “düzensiz, tehditkâr ve garip davranışlar sergiliyor” ifadeleri kullanıldı.

Peki kim bu ‘gizli hayran’?

Cupertio’lu teknoloji devinin CEO’su Cook, bu silahlı ve normal olmayan hayranını ilk kez 2020 yılının sonlarında fark ettiğini söylüyor. Twitter’da soyadını “Cook” olarak değiştiren kadın, sürekli olarak Tim Cook’u etiketleyerek tweetler paylaşıyordu. Tweetlerinde kendisinin Tim Cook’un eşi olduğunu ve Cook’un ikizlerinin babası olduğunu iddia eden kadın, doğal olarak pek de umursanmamıştı.

2020 yılının ekim ve kasım aylarından Cook’a yaklaşık 200 e-posta gönderen takıntılı kadın, e-postalarında giderek daha tehditkâr konuşmaya başlamıştı. 45 yaşındaki kadın aynı zamanda hem sosyal medyada hem de e-postalarında sahip olduğu Revolver silahının ve mermilerinin fotoğraflarını paylaşıyordu. Kadın aynı zamanda gönderdiği bir e-postada Tim Cook ile cinsel ilişkiye girmek istediğini ve “sabrının tükendiğini” belirtmişti.

Tacizler 2021’de de devam etti

2021 yılının eylül ayına kadar tacizlerine devam eden kadın, Cook’un Palo Alto’daki evinde onunla “oda arkadaşı” olmak istediğini belirten bir e posta göndermişti. Gönderdiği e-postanın ardından 22 kasımda Cook’un evine giden kadın, güvenlik görelilerine Apple’ın CEO’su ile konuşmak istediğini söylemiş ancak tüm çabalarına rağmen dışarı çıkarılmıştı.

Yılbaşından hemen önce Cook’a son bir e-posta gönderen kadın, kendisinden yüzlerce milyon dolar para isteyerek kendisini tehdit etmişti. Bu olayın üzerine mahkemeye başvuran Apple avukatları, Cook’u taciz eden silahlı sapık hakkında suç duyurusunda bulundu ve kadın hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı.