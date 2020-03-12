Tinder, geçtiğimiz sonbaharda Amerika'da yayınlamaya başladığı 'Swipe Night' dizisini bu hafta uluslararası olarak yayınlaması bekleniyordu. Fakat dizinin Corona virüsü nedeniyle yayınlanmayacağı açıklandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle, Tinder 'Swipe Night' dizisini uluslararası alanda bu hafta başlatmama kararını aldı. Geçen sonbaharda, Amerika'da dizi başladığında Tinder bu diziyi 'birincil kişi, kıyamet macerası' olarak tanımlamıştı. Görünüşe bakılırsa, Tinder kıyameti önemsizleştirmeye vakit olmadığının farkına varmış durumda.

Tinder, 'Dizinin kıyamet teması göz önüne alındığında ve kendi çalışanlarımızın da tecrübe ettiği güncel olaylara karşı hassas olduğumuz için bu diziyi şu anda doğru hislerle yayınlamamızın zor olacağını düşündük.' şeklinde açıklama yaptı.

Uluslararası yayın ertelendi:

Tinder'ın ilk dizisi, dünyanın sonuna doğru giden bir grup arkadaşı anlatıyor. İzleyiciler, oyunun ana karakteri oluyorlar ve zor kararlar vermek zorunda kalıyorlar. Bu verilen kararlar kullanıcıların profiline ekleniyor ve bu şekilde diğer eşleştiği insanlar o kişinin kıyametle nasıl başa çıkacağını görebiliyorlar. 6 bölümlük ilk sezon Amerika'da haftalık olarak yayınlandı. TechCrunch'a göre, ilk sezon yarım milyon izlendi ve izleyiciler dizinin uluslararası alanda yayınlanmasını ve 2. sezonun olmasını istiyor.

Bir sürü dizi ve film, Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Çoğu ertelenen olayda bu erteleme kararlarının insan temasıyla virüsün yayılmasını en aza indirmek için olduğunu söyleyebiliriz. Tinder'ın erteleme kararının dizinin içeriğiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu dizi kıyamet senaryoları daha az rahatsız edici olduğu bir noktada uluslararası olarak yayınlanacak.

Ayrıca, Tinder kullanıcılarına eşleşmeleriyle gerçek hayatta buluşurken Corona virüsünden korunmalarını sağlayacak yönergeler olan bir rehber gönderdi. Eğer kendi yüzünüze dokunmanız sakıncalıysa, muhtemelen bir yabancının yüzüne dokunmak için harika bir zaman değildir.

