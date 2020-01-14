Grindr, OKCupid ve Tinder gibi popüler arkadaşlık uygulamalarının hassas kişisel bilgileri paylaştığı ileri sürülüyor. Twitter'ın MoPub'ı da kişisel veri ihalleriyle suçlanıyor. İhlaller, diğer uygulamalar için de geçerli.

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamaları olan Grindr, OKCupid ve Tinder'a hassas kişisel verilerin paylaşılması suçlaması yöneltildi. Norveç Tüketici Konseyi tarafından yayınlanan bir raporda, uygulamaların GPS konumu, cinsiyet ve diğer kişisel bilgileri sorumsuzca ve çeşitli seviyelerde yaydığı tespit edildi.

Grindr kullanıcılarının HIV bilgilerini ve cinsel grup hüviyetlerini reklam partnerleriyle paylaşmadığını söylese de kullanıcıların takip bilgilerini ve uygulamanın adını kullanıcıları LGBT olarak tanımlayarak çok sayıda şirkete aktardığı belirtiliyor. OKCupid'se analiz şirketi Braze'e kullanıcıların uyuşturucu kullanımı, etnik köken ve siyasi görüş bilgilerini veriyor.

Net bir açıklama yapılmadan bilgiler toplanıyor

Raporda aracı reklam şirketleri de suçlanıyor. Grindr ile birlikte çalışan Twitter'ın MoPub şirketinin kullanıcı verilerini AT&T's AppNexus ve OpenX'e verdiği belirtiliyor. Üstelik bu şirketlerin elde ettikleri bilgileri başka şirketlerle paylaşma hakkını da saklı tuttuklarının altı çiziliyor. MoPub'ın 160'ın üzerinde partnerle çalıştığını kaydeden rapor, kullanıcıların her şirketin kendi kişisel verilerini nasıl kullanacağını onaylamasının mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Öte yandan arkadaşlığa yönelik olmayan uygulamalarda da benzer ihlaller tespit edildi. Örneğin kıbleyi bulmaya yarayan Qible Finder ve kadınlarda regl düzenini takip eden Clue gibi uygulamalar kullanıcılara neyi onayladıklarına ya da uygulama içi ayalarında neyi paylaştıklarını kontrol etmelerine dair net bir bilgi vermiyor. Kullanıcı bu durumda ya uygulamanın yasal belgelerini güç bela okumak ya da onayını geri çekmek için şirketle doğrudan iletişime geçmek zorunda. Grindr ve diğer uygulamalar veri kullanımını idare etmek için özellikle farklı hukuki dayanakları kullanarak kullanıcıların bu süreçte hangi yöntemle bilgilerin toplandığını anlamasını güçleştiriyor.

Norveç Tüketici Konseyi ile Avrupa Dijital Haklar Merkezi (NOYB), Avrupa Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ne (GDPR) Grindr, Twitter, AppNexus, OpenX, AdColony ve Smaato hakkında şikayette bulundu. Bu iki kuruluş, kullanıcılarla üçüncü taraflar arasındaki güç dengesini değiştirmeyi hedefliyor.