Tinder, Corona Virüsüne Karşı Uyarı Yayınlamaya Başladı

Arkadaşlık platformu olan Tinder, insanların corona virüsünden korunma yollarını hatırlatan bir uyarı yayınlamaya başladı. Tinder’da yayınlanan hatırlatmada, corona virüsünden korunma yolları olarak uzmanlar tarafından yapılan uyarılar gösteriliyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü şu ana kadar 60 ülkeye yayılmış durumda. Çoğunluğu Çin anakarasında olmak üzere 90.000 insan virüsten etkilendi ve şu ana kadar 3.000 insan virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İnsanlar artık corona virüsü tehlikesine karşı birçok ülkede önlemler almaya başladılar. Uzmanlar da corona virüsünün bulaşmasını önlemek için insanların yapması gereken şeyler konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Corona virüsünün yayılmasına karşı önlem hatırlatması yapan bir uygulama da Tinder oldu. Tinder kullanıcıları şu anda, farklı eşleşmeler yapmak için ekranı kaydırırken corona virüsü ile ilgili hatırlatma kartları ile karşılaşıyorlar.

Tinder’ın yayınladığı corona virüsü hatırlatması “Sizin iyiliğiniz bizim bir numaralı önceliğimizdir” başlığını taşıyor. Potansiyel eşleşmelerin görüldüğü ekranda çıkan hatırlatmada corona virüsünden korunmak için yapılması gerekenler sıralanmış durumda. Yayınlanan hatırlatmada insanları sıklıkla ellerini yıkamaları, yanlarında dezenfektan gezdirmeleri, yüzlerine dokunmaktan kaçınmaları ve halka açık sosyal alanlarda insanlara çok yaklaşmamaları uyarıları bulunuyor.

Tinder’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesine yönlendiren bir bağlantı da barındıran hatırlatmasına kullanıcılar, olumlu tepki gösterdiler. Pek çok kişiye göre Tinder, corona virüsü konusuna bazı hükümetlerden daha duyarlı şekilde yaklaşıyor.