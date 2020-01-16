Titan'a Gönderilen Huygens'in Sorunu 15 Yıl Sonra Çözüldü

Avrupa Uzay Ajansı'nın 15 yıl önce Titan'a gönderdiği Huygens uzay aracı, inişi sırasında beklenmedik sorunlarla karşılaşmıştı. İşte bu sorunun kaynağı günümüzde ancak bulunabildi.

Avrupa Uzay Ajansı, bundan tam 15 yıl önce Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan’ı araştırmak için uyduya bir uzay aracı gönderdi. Ne var ki Huygens ismi verilen bu uzay aracı, gizemlerle dolu Titan’a iniş yapacağı sırada çok ciddi sorunlar yaşamaya başladı.

Huygens, Titan’ın yüzeyine hızla yaklaştığı sırada tam 2 saat 27 dakika boyunca alabildiğine hızla kendi etrafında dönmeye başlamıştı. 14 Ocak 2005 gününde yaşadığı ciddi ve nedeni bilinmeyen soruna rağmen başarıyla iniş yapan Huygens, Titan’a iniş yapan ilk uzay aracı olma özelliğini kazanmıştı.

Huygens'in yaşadığı problemin kaynağı bilinmiyordu:

Bugüne kadar Huygens’in neden böyle bir sorunla karşılaştığı bir çözüme varılamadı. Huygens, Titan’a inişi sırasında uydunun atmosferik basıncı, yoğunluğu ve sıcaklığı hakkında çok önemli bilgiler toplamayı başardı. Yine de Huygens’in kendi etrafında dönmesine neden olan etmen bilinmiyordu.

Araştırmacılar, Huygens’in Titan’a inişi sırasında saat yönünün tersine döneceğini zaten daha önce tahmin ettiler. Yapılan tahminler de doğru çıktı, Huygens kendi etrafında dakikada 7,5 tur attı. Ancak daha sonra beklenmedik olaylar gelişmeye başladı.

Titan’a iniş yapmaya başlayan Huygens, ilk aşamadan 10 dakika sonra birden saat yönünün tersine değil de aniden yön değiştirerek saat yönünde kendi etrafında dönmeye başladı. Elbette böyle bir durum Avrupa Uzay Ajansı’ndaki araştırmacıların kafasını epey karıştırdı. Araştırmacılar, uzay aracının dönüş yönünde ani bir değişiklik beklemiyorlardı.

Huygens'in gizemi ancak bugün çözülebildi:

Günümüzde Fransa’daki Orleans Üniversitesi’nde yapılan yeni bir rüzgar tüneli simülasyonu, Huygens’in yaşadığı soruna ışık tutmayı başardı. Bu rüzgar tüneline göre Huygens’in dönüş yönündeki beklenmedik değişiklik, uzay aracında bulunan önemli bir sistemden kaynaklanıyordu.

Araştırmacılar, Huygens’in 1:3 oranında bir kopyasını hazırlayarak rüzgar tüneli testine soktu. Test sonucundaysa Huygens’te bulunan ‘Seperation Subsystem’ sisteminin ve ‘Radar Altimater’ anteninin, kanatçıkların ürettiği torkun tam tersi yönünde beklenmedik tork oluşturduğu keşfedildi.

Bu kanıtla yola çıkan araştırmacılar, ‘Huygens Atmospheric Structure Instrument’ isimli bir aletten de şüphelenmeye başladı. Araştırmacıların şüpheleri, bu aletin tam olarak açılmamış olabileceği yönündeydi. Dolayısıyla aletlerin hiç açılmamış, yarı açılmış veya tamamen açılmış olabileceği üç farklı deney senaryosu teste sokuldu.

Araştırmanın son aşaması henüz sonuçlanmamış olsa da Huygens’te meydana gelen sorunun kaynağını bulmak gelecek görevler için oldukça büyük önem taşıyor. NASA, 2026 yılında Satürn’ü ve uydularını kapsayan bir görev gerçekleştirmeyi planlıyor.