Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Avrupa'daki faaliyetlerini güçlendirecek önemli bir adım attı. Almanya'nın önemli inovasyon merkezlerinden biri olan, Stuttgart'ta bulunan de:hub'da kurulacak 'Kullanıcı Araştırmaları Merkezi' için başvuru gerçekleştirildi.

Yerli otomobil girişimi TOGG, ülkemiz dışında küresel anlamda da kendine sağlam bir yer edinmek için çalışmalarına devam ediyor. "Bir otomobilden fazlası" mottosuyla kendi mobilite ekosistemini kuran TOGG, kullanıcıların beklentisine uygun mobilite çözümlerini hayata geçirmek için Almanya'da yeni bir 'Kullanıcı Araştırmaları Merkezi' kurmaya hazırlanıyor.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, Almanya'nın önemli inovasyon merkezlerinden biri olan, Stuttgart'taki de:hub'da kurulacak merkez için başvurunun yapıldığı bilgisi paylaşıldı. TOGG, merkezde kullanıcı araştırmaları gerçekleştirerek yeni trendlerin ortaya çıkardığı küresel kullanıcı beklentilerini karşılamak için çalışmalar gerçekleştirecek.

Büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti çalışmaları da yürütülecek:

TOGG Europe GmbH ismi ile kurulacak olan merkezde kullanıcı araştırmalarının yanında aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ alanlarında da çalışmalar da gerçekleştirilecek. TOGG'un merkezde bu alanlarda yeni ortaklıkların ve iş modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapması planlanıyor.

Almanya'daki 12 inovasyon merkezinin çatı merkezi olma özelliği taşıyan de:hub'da 2 bin 500’den fazla startup, 2 bini aşkın küçük ve orta ölçekli işletme, 100’ü aşkın araştırma enstitüsü ve 350’yi aşkın uluslararası şirketin çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Merkezin tüm bu yönleriyle TOGG'un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, bağlantılı, otonom ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility kavramının uygulamaya geçirileceği en önemli faaliyet merkezi olması bekleniyor.