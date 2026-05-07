Togg, Dünyanın En Büyük Batarya Üreticisi CATL ile İş Birliği Duyurdu: 2027'de 3 Yeni Togg Geliyor!

Togg, B segmentindeki yeni ürün ailesi için dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticilerinden CATL ile önemli bir iş birliği duyurdu. Şirket, bu kapsamda 2027 ortasından itibaren 3 yeni modelini kademeli olarak kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ürün gamını genişletmek için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, B segmentinde konumlanacak yeni otomobil ailesi için CATL ile ortak platform geliştirmek üzere stratejik iş birliğine imza attığını açıkladı.

Bu iş birliğini önemli kılan nokta, Togg’un yalnızca hazır bir altyapı kullanmayacak olması. Şirketin açıklamasına göre platform birlikte geliştirilecek ve Togg, mühendislik gücüyle süreçte aktif ve belirleyici bir rol üstlenecek.

Togg, CATL ile birlikte yeni bir platform geliştirecek

Togg’un resmî açıklamasında; ürün gereksinimleri, kullanıcı deneyimi ve dijital mimari gibi alanlarda da markanın yön verici olacağı belirtildi. Yani yeni modellerin temelinde CATL teknolojisi yer alsa da araçların deneyim tarafı doğrudan Togg’un vizyonuyla şekillenecek.

Bu hamle, özellikle daha ulaşılabilir elektrikli otomobil bekleyen kullanıcılar için önemli. Çünkü B segmenti, genel olarak daha kompakt ve daha erişilebilir fiyat aralığına sahip modellerin yer aldığı sınıf olarak biliniyor. Togg da bu alanda standartları yeniden tanımlamayı hedefliyor.

2027’de 3 yeni Togg modeli kullanıcılarla buluşacak

İş birliği kapsamında Togg’un yeni B segmenti ürün ailesi için ortak bir platform oluşturulacak. Şirket, bu platform üzerine geliştirilecek 3 yeni modelin 2027 yılının ortasından itibaren kademeli şekilde kullanıcılarla buluşturulmasını hedeflediğini duyurdu.

Henüz bu modellerin isimleri, menzil değerleri, motor seçenekleri ya da tasarım detayları açıklanmadı. Ancak Togg’un verdiği mesaj oldukça net: Marka, mevcut modellerin yanına daha ulaşılabilir ve daha geniş kitlelere hitap edecek yeni elektrikli araçlar eklemeye hazırlanıyor.

