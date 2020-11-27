TOGG CEO - Yerli Otomobil Tedarikçileri Hakkında Açıklama

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, İstanbul Sanayi Odası kasım ayı meclis toplantısında konuştu. Yerli otomobil için önce yerli tedarikçiye gidildiğini söyleyen Karakaş, 101 tedarikçi ile anlaşıldığını, bunun yüzde 75'inin yerli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bir süredir tartışılan bir meseleye değinen Karakaş, yerli otomobil için 101 tedarikçi seçildiğini, bunların yüzde 75'inin yerli olduğunu söyledi. Yüzde 75'lik kesimin çoğunluğunun da Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyesi olduğunu belirten CEO, geriye kalan yüzde 25'lik tedarikçi miktarının uluslararası kuruluşlar olduğunu ifade etti.

Gürcan Karakaş, yerli otomobil için önce yerli tedarikçilere gidildiğini, gerekli parçanın bulunamadığı takdirde de dünyanın en iyilerinin tercih edildiğini söylüyor. Bu bağlamda yerli otomobil için en kritik parçanın da batarya olduğunu belirten Karakaş, bu konuda da kendini ispatlamış olan Farasis ile anlaşmaya varıldığını ifade ediyor.

"2032'ye kadar 1 milyon araç üretilmiş olacak"

Gürcan Karakaş, İstanbul Sanayi Odası’nın kasım ayı meclis toplantısında, üretim tesisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Gemlik'teki fabrikanın toplamda 1,2 milyon metrekare araziye oturduğunu ifade eden Karakaş, 175 bin metrekarelik üretim tesisinde 4.300 kişinin çalışacağını belirtti. Tesisin yıllık araç üretim kapasitesinin 175 bin olduğunu ifade eden TOGG CEO'su, 2032 yılına kadar 1 milyon aracın banttan ineceğini vurguladı.