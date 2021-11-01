TOGG, yerli otomobilin montaj hattından görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler, aracın kaporta üretiminin nasıl bir yolculuktan geçtiğini ve kalite kontrol işlemlerinin nasıl yapıldığını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin uzun zamandır konuştuğu yerli otomobil projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), aracın üretim bandından bazı yeni görüntüler paylaştı. Yerli otomobil ile ilgili yapılan açıklamalarda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un resmi Twitter hesabı ile YouTube kanalından yapılan paylaşımlarda, aracın kaporta üretim aşamasına ufak bir bakış atmamız sağlanıyor. Gövdenin banttan alındıktan sonra forkliftle nasıl taşındığı ve kalite kontrol mekanizmasının nasıl işlediği de paylaşılan videoda yer alan detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

İşte TOGG'un yerli otomobille ilgili son paylaşımı

Bazı kesimler yerli otomobil projesine inanmıyor olsalar da TOGG tarafından yapılan açıklamalar, işlerin yolunda gittiğini gözler önüne seriyor. Hatta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bundan kısa bir önce yaptığı açıklamalarda projenin zamanında tamamlanacağını söylemişti. Varank'a göre yerli otomobil, 2022'nin sonuna doğru satışa hazır olacak. İlk resmi satışlar ise 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacak.

Bu arada; yerli otomobil üretiminin yapılacağı Bursa Gemlik'teki fabrikada da sona yaklaşıldığını belirtmek gerekiyor. Şirket, ekim ayında yaptığı son açıklamalarda "TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı. TOGG'un resmi YouTube kanalının da fabrika sahasından canlı yayın yapmayı sürdürdüğünü belirtelim...