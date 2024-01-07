Togg, CES 2024 sunumu öncesi yaptığı paylaşımda bir araç silüeti videosu paylaştı ve "T10?" yazdı. Söz konusu aracın Togg'un daha önce konseptini gösterdiği sedan model olması bekleniyor.

Teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), 9 Ocak Salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde bir kez daha ziyaretçilerine kapılarını açacak. 2023 yılını Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobil markası olarak kapatan Togg da CES 2024'te yer alacak şirketler arasında yer alıyor.

Kısa süre önce X'te yeni bir video paylaşan Togg, CES 2024'teki sunumunda tam olarak neyle karşımıza çıkacağının ipucunu vermiş olabilir. Tasarımı tam olarak belli olmayan bir otomobil videosu paylaşan Togg, açıklamada ise "T10" ifadesine yer verdi. Silüetine bakarak Togg T10X olmadığını söyleyebileceğimiz bu otomobil hangi model olacak?

Togg'un "gizemli" aracı için paylaştığı video şu şekilde:

Togg'un yakın gelecekte bir sedan modelle karşımıza çıkacağı bir sürpriz değil. Şu ana kadar yapılan açıklamalar Togg'un ilk sedan modelinin 2024 yılının sonlarında tanıtılacağını, 2025 yılında da üretimine başlanacağını ortaya koyuyordu. Belki de CES 2024, Togg sedan'ın sürpriz bir lansmanına ev sahipliği yapabilir.

Sedan modelin adı Togg T10S olacak

Togg'un isimlendirme metoduna göre Togg sedanın sonunda S takısı olacak. Ayrıca '10' sayısının kullanılması, sedanın C segment olacağını gösteriyor. Dolayısı ile Togg'un "hafif" gizemli tweetinde yer alan aracın T10S olarak adlandırılacak C segment sedan modeli olduğunu söyleyebiliriz.

Sedan modelin kapıları tersine açılıyordu

Togg, T10S modelinin tasarımını daha önce göstermişti. Ancak söz konusu tasarım konsept niteliği taşıyordu. Dolayısı ile seri üretilecek modelin tasarımında bazı farklılıklar bulunması olası. Togg T10S'in konsept tasarımında en çok konuşulan detay ise aracın kapılarının tersine şekilde açılıyor olmasıydı. Seri üretim modelinde de aynı tasarımın yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

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