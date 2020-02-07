Türkiye'nin Otomobili İçin 25 Tedarikçi Firma İle Anlaşıldı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, TOGG tarafından hayata geçirilen yerli otomobil projesi ve Volkswagen’in Türkiye’deki yatırım planı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplam ihracat hacmi 31,2 milyar dolara dayanan Türk otomotiv sektörü, son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli bir dönemden geçiyor. Yaklaşık yarım asır sonra kendi otomobilini üretmek için kolları sıvayan Türkiye, Tesla’nın liderliğindeki elektrikli araç sektöründe söz sahibi olmayı hedefliyor.

Yerli otomobil projesi hakkında konuşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türkiye'nin Otomobili fikrini en başından beri desteklediklerini belirtti. 1,5-2 sene önce Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) hibrit yerine tamamıyla elektrikli araç üreteceğini öğrenince biraz şüphe ile yaklaştığını söyleyen Kanca, “Fakat geçen 1,5 senede onlar haklı çıktı. Mesela Volkswagen bir anda hibrit yerine elektriğe öncelik verdi. TOGG ekibi de bu geçişi ön gördüler. Tarih onları haklı çıkardı. Bu haklılığın kredibilitesi var onlarda ve bu sayede kamuoyu daha çok güvendi, inandı” ifadelerini kullandı.

TOGG ile kurdukları iş birliğin çok iyi gittiğini dile getiren Kanca,“TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek” dedi.

Volkswagen’in Manisa’ya kurmayı planladığı fabrika hakkında da açıklamalarda bulunan Kanca, Alman markayı Türkiye’ye getiren tek şeyin verilen teşvik olmadığını söyledi. Türkiye’nin güçlü bir tedarik ağına sahip olduğunu ifade eden Kanca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela sadece içinde bulunduğumuz TOSB’da 90 tane firma var. Bentley'den Porsche'ye, Audi'den Mercedes'e, Ford’dan BMW'ye ve Toyota’ya kadar en nitelikli, üst seviye araçların parçaları üretiliyor. Üyelerimizin ürettiği parçaların yüzde 50'si ihracat zaten. Bu parçalar Avrupa'ya, ABD'ye, Japonya'ya, Güney Kore'ye gidiyor. Dünyanın hiçbir yerinde otomotiv tedarikçisi bu kadar yoğun ve iç içe yer almıyor”

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın inşaatı için çalışmalara başladıklarını ifade etmişti. Yerli otomobilin elektrikli motoru için Alman firması Bosch, bataryası için de Çin merkezli altı firma ile görüştüklerini söyleyen Karakaş, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.