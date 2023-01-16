Togg, bu yıl içinde piyasaya süreceği C-SUV modelinde Qualcomm'un Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacağını açıklamıştı. Peki, bu platformlar ve araçta kullanılacak platform neler sunuyor?

Türkiye’nin ilk yerli tam elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanan Togg, araç bünyesinde bir ekosistemin temellerini oluşturacak teknolojilere de ev sahipliği yapacak. Tabii aracın ekosistemi ve hem kendi içinde hem de ekosistem üzerinde yapacağı işlemler, bir platforma bağlı olacak.

Bu platform, Togg ile Qualcomm arasında kurulan ortaklık ile Snapdragon Dijital Kokpit Platformları olacak. Peki, Togg C-SUV ve muhtemelen diğer modellerde de bulunacak platform neler sunuyor?

Snapdragon Dijital Kokpit Platformları neler sunuyor?

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon Dijital Kokpit Platformları, gelişmiş grafikler, multimedya, yapay zekâ özellikleri ve yolcu ve sürücünün kullanımına göre sürekli evrilen adaptif kokpit sistemi sunuyor.

Platformlar sayesinde araç içinde bulunan tüm ekranlar artırılmış gerçeklik göstergelerini ve yüksek çözünürlüklü medya oynatmayı mümkün kılıyor. Ayrıca araçların navigasyonu, çok frekanslı küresel navigasyon sistemi (GNSS) desteği sayesinde bulunduğunuz şeride kadar yüksek doğrulukta çalışıyor.

Platform ile sunulan yapay zekâ kabiliyetlerinden bazıları ise araç içi sanal asistan, doğal ses kontrolü, dil algılama ve adaptif insan-makine arayüzünden oluşuyor.

5G bağlantı desteği ve dahası:

Platform, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra hücresel bağlantıyla araçların her şeye bağlanmasını sağlayan C-V2X, daha yüksek hızlı ve az gecikmeli bağlantıları mümkün kılan Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantılarına da destek sunuyor.

Snapdragon Dijital Kokpit Platformları, Arabadan Buluta ve araçların uzaktan otomatik güncellenmesini sağlayan havadan güncelleme (Over-The-Air, OTA) sistemlerini de mümkün kılıyor.

Togg’da bu teknolojileri mümkün kılacak spesifik platformla tanışalım:

Qualcomm’un Snapdragon Dijital Kokpit Platformları’nı tek bir ürün olarak sunmuyor, pek çok farklı platform otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarına göre sunuluyor. Togg ise C-SUV aracında Qualcomm SA8155P platformuna yer verecek.

Qualcomm’un SA8155P platformu, Qualcomm’un son teknoloji üretimi 5 nanometreye ver vermiyor. SA8155P, 7 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. Devrede transistörler arasındaki mesafeyi belirleyen bu sayı, güncel teknolojiye göre bir tık geride kalsa da günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Platformun teknik özellikleri:

SA8155P, işlemci olarak sekiz çekirdekli ve ARMv8 mimarili 4. Nesil Qualcomm Kryo tabanlı işlemciye yer veriyor. Araçlardaki gelişmiş grafikleri ekrana yansıtmak içinse Qualcomm Adreno Generation 6 grafik işlem biriminden faydalanılıyor.

Platform, 4K çözünürlüğündeki 3 farklı ekranın 60 fps’te çalışmasına imkân tanıyor, araç içinde aktif gürültü engelleyici, gürültü azaltma ve yankı engelleyici gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

SA8155P, Qualcomm tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre 4G LTE modeme yer veriyor. Yani platform, stok haliyle 5G bağlantıyı desteklemiyor. Fakat Togg’un Qualcomm ile iş birliği yaptığını göz önüne alırsak, platform içine 5G modem entegre edilebileceğini söyleyebiliriz.

Hangi işletim sistemleri destekleniyor?

Qualcomm SA8155P, Android Automotive, Linux, QNX, Greenhills işletim sistemlerinin yanı sıra SW mimarisiyle çoklu kombinasyonlara da izin veriyor, farklı ve özelleştirilmiş işletim sistemlerinin çalıştırılmasına imkân tanıyor.

Elbette Togg’da göreceğimiz teknolojiler nihai olarak bunlar olmayacak:

Qualcomm SA8155P ve diğer tüm Snapdragon Dijital Kokpit Platformları, giriş, orta veya Premium segment fark etmeksizin otomobil üreticileri tarafından özelleştirilebiliyor. Bu özelleştirmenin ilki de az önce de bahsettiğimiz üzere 5G desteği olarak karşımıza çıkacaktır.