Yerli Otomobilin Üretim Yeri Resmileşti

Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan yerli ve elektrikli otomobilin üretileceği fabrikanın Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacağı açıklanmıştı. Askeri alan olan söz konusu yerin plan değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Beş ‘babayiğit’ tarafından oluşturulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), tamamen elektrikli yerli otomobilin üretimini Bursa’nın Gemlik ilçesinde kuracağı fabrikada gerçekleştirecek.

Şu an askeri alan olan söz konusu yerin, sanayi alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımında olan 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresi, yerli otomobilin üretim tesisi için ayrılacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde yapılacak fabrikanın hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını belirtti. Mart 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve söz konusu yeri kendisinin önerdiğini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

“Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım”

Aldıkları kararın hem ülke ekonomisine hem kente hayırlı olmasını dileyen Aktaş, 12 Mart tarihinde Bursa’da düzenlenecek toplantıda fabrika yatırımının bütün detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

TOGG tarafından 22 milyar TL yatırımla kurulacak olan fabrikaya devlet desteği de sağlanacak. 300’ü nitelikli personel olmak üzere toplam 4 bin 323 kişinin çalışacağı fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantıda, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kuruluş lansmanı olarak 12 Mart tarihi belirlenmişti. Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak tesisin inşaatına 2020 yılının ilk yarısında başlanması hedefleniyor.