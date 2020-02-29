Yerli Otomobil Üretim Tesisiyle İlgili ÇED Süreci Başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. Açıklama Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada ÇED sürecine ilişkin, "BURSA il GEMLIK, ilce Gençali Mahallesi mevkiinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır." denildi.

Fabrika kuruluş lansmanı 12 Mart'ta

Müdürlük, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin Bursa Valiliği'ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebileceğini belirtti.

Geçen perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarını Ankara'da ağırlamıştı. Bu toplantıda, yerli otomobil üretim fabrikasının kuruluş lansmanının 12 Mart'ta Gemlik'te yapılması da kararlaştırıldı.

Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa ilinin temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursa milletvekillerine ve oda borsa başkanlarına bilgilendirmede bulundu. Toplantıda Bursa’nın çok önemli bir ekonomik güç olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, potansiyelinin tam olarak kullanılması halinde ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını kaydetti.

12 Mart'ta düzenlenecek toplantının yöredeki paydaşlara yönelik olacağı kaydediliyor. Toplantıya yerli otomobil için üretim tesislerinin kurulacağı Gemlik ilçesi ve ilçenin bağlı olduğu Bursa'daki sivil toplum örgütleri, odalar ve borsalar davet edilecek.