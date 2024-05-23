Havuzda veya denizde yüzdüğümüzde bir anda acıkmamızın sebebinin ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Yaz aylarında en sevdiğimiz aktivitelerden biri olan yüzme, bir süre sonra feci hâlde açlık hissi uyandırabiliyor.

Yarım saat bile yüzsek sanki saatlerdir aç kalmışız gibi hissetmemizin ardındaki bilimsel sebebi açıklayalım.

İlk önce açlığın ne olduğunu tanımlamamız gerek.

Açlık, vücudun yakıta ihtiyacı olduğuna dair verdiği bir sinyal. Bu yakıt, vücutta kan yoluyla dolaşıyor ve kaslarınız ile karaciğerinizde de depolanıyor. Kandaki yakıt seviyesi düştüğünde vücudunuz tepki veriyor ve yakıtı yeniden doldurmanız için açlık duygusunu tetikliyor.

Peki bunun yüzmeyle ilgisi ne?

Egzersiz, antrenmanın yoğunluğuna bağlı olarak açlık hissiyatı verebiliyor ya da açlığı azaltabiliyor. Düşük yoğunluklu egzersizler, vücutta açlığı tetikliyor. Bu nedenle denizde veya havuzda keyif yaptığınız dakikalardan sonra hemen çıkıp bir patates kızartması söylemeye can atabiliyorsunuz.

Diğer yandan, yüksek yoğunluklu egzersizler açlığı azaltıyor çünkü vücudun yakıtla dolu olduğunu gösteren sinyaller salınıyor ve bu da daha az açlık hissiyatı veriyor. Ancak işin içine yüzme girince bu durum biraz değişebiliyor.

Havuz veya denizde durum daha farklı.

Yüksek tempolu bir yüzme egzersizinden sonra yine açlık hissedebilirsiniz çünkü suyun soğuk olması açlığı bastırma sinyalini geçersiz kılan kasılma sinyalini tetikliyor ve yine acıktırıyor.

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