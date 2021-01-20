DualSense'i İstediğiniz Renkte Tasarlayabileceğiniz Site

ColorWare adlı bir internet sitesi, PlayStation 5 oyun kolu DualSense'i istediğiniz renklerde baştan tasarlamanıza imkan tanıyor. Üstelik dilerseniz tasarladığınız DualSense'i satın alabiliyorsunuz.

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i geçtiğimiz yılın ortalarında ilk kez gösterdiğinde oyunseverleri fazlasıyla şaşırtmıştı. Zira 2000 yılında piyasaya sürülen PlayStation 2’den bu yana tüm PlayStation sürümleri siyah renkli bir tasarıma sahipken; PlayStation 5 hem konsol hem de aksesuarlarında beyaz ağırlıklı bir tasarıma sahipti.

ColorWare adlı bir internet sitesi, PlayStation 5’in oyun kolu DualSense’in beyaz ağırlıklı tasarımından hoşlanmayan ve daha kişisel bir DualSense tasarımı isteyenler için özelleştirilmiş DualSense seçenekleri sunuyor.

ColorWare’ın web sitesine girip DualSense’i seçtiğinizde “boyama oyunları” benzeri bir arayüz ile karşılaşıyorsunuz. Bu arayüzde DualSense’in dış gövde, iç gövde, tuş ve dokunmatik yüzey renklerine tek tek karar verebileceğiniz gibi dokunmatik yüzeyin üzerine bir metin de ekleyebiliyorsunuz.

ColorWare’ın kişiye özel tasarımlar sunarak kullandığı ürünleri “özelleştirmeyi” sevenler için uygun bir çözüm sunduğunu söyleyebiliriz. İşin daha da ilginç yanı, söz konusu kişisel DualSense modellerinin en azından Türkiye’de büyük bir fiyat farkıyla gelmiyor olması.

Sony, standart DualSense’in Türkiye fiyatını 1.099 TL olarak açıklarken; ColorWare’ın yukarıda görmüş olduğunuz Webtekno yazılı özel tasarım DualSense modeli, 149 dolar yani yaklaşık 1.109 TL fiyata sahip. Peki sizce DualSense’in standart tasarımı mı yoksa özelleştirilmiş tasarımları mı daha iyi görünüyor?

Kişiye özel tasarlanmış bazı DualSense modelleri