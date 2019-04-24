  • Tony Stark’ın Uzayda Aç Kalmasının Sebebi (Spoiler İçermez)

Tony Stark’ın Uzayda Aç Kalmasının Sebebi (Spoiler İçermez)

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Avengers: Endgame filminin gösterime girmesine artık saatler kala filmle ilgili ağır teoriler de yavaş yavaş yerini daha basit şeylere bırakıyor. Mesela Tony’nin uzayda aç kalmasının sebebi gibi.

Avengers: Endgame filmini mağarada yaşayanlar bile duydu, film dünyanın muhtemelen gelmiş geçmiş en başarılı filmi (gişe anlamında) olacak. Filmin gişede ilk hafta sonunda 1 milyar doları, genel olarak da 2 milyar doların üstünü zorlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın Avengers: Infinity War filminden bu yana beklenen yapımın ilk fragmanında, uzayda aç biilaç dolanan Tony Stark/Iron Man ile karşılaşmıştık. Hayranları oldukça endişelendiren bu sahnenin sebebi ise Avengers: Infinity War filminde gösteriliyor.
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O filmde Thor, Guardians of the Galaxy ekibiyle karşılaştıktan sonra gemiden iki Guardians üyesini, geminin podunu ve bol miktarda da yiyeceği alarak ayrılıyor ve Nidavellir’e doğru yola koyuluyordu. Guardians ekibi ise Benatar adlı gemileriyle uzun bir yolculuğun ardından Titan’a, Thanos’la savaşmaya gidiyordu.

Titan’daki savaştan sonra gemide yemek ve su kalmaması, Thor’un gemiden kafasına göre erzak almasından kaynaklanıyor.
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Avengers: Endgame filmi ülkemizde yarın (25 Nisan) gösterime girecek.

Thor’un ‘Korsan Melek’ isminin hakkını vererek gemiyi adeta yağmaladığı sahneyi aşağıda izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://bgr.com/2019/04/24/avengers-endgame-plot-details-why-tony-runs-out-of-food-in-space/
Etiketler: marvel, thor, MCU, avengers: endgame, Tony stark
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