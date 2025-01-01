Togg, 2025 yılının ilk gününde toplam satış adedini açıkladı. Togg, 20 ayda 50 bine yakın aracı sahiplerine teslim etmeyi başardı.

Türkiye'de elektrikli otomobil dönüşümünün öncü şirketi konumunda bulunan Togg, piyasaya sürüldüğü günden bu yana toplam kaç araç teslim ettiğini açıkladı. İlk araç teslimatını 30 Nisan 2023'te gerçekleştiren Togg, aradan geçen 20 ayda on binlerce T10X modelini sahipleriyle buluşturmayı başardı.

Togg'un açıklamasına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla toplam 49.676 adet Togg T10X sahipleriyle buluşmuş durumda. 2024 yılında teslim edilen toplam araç sayısı ise 30.093 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında ise toplam 19 bin 583 Togg satışı gerçekleşmişti.

Togg tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"49.676 Togg T10X yollarda 2024’te 30.093 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. 2025 yılında daha fazlasına… Yeni yılınız kutlu olsun."

Togg'un uzun vadede hedefi, yıllık 175 bin adet üretime ulaşmak. Ocak-Kasım ayları arasında Türkiye'de toplam 77 bin elektrikli otomobil satıldığını düşünürsek Togg'un şu an için bu hedefine ulaşmasının en azından piyasada karşılığı olmadığını ifade edebiliriz. Ancak elektrikli araç satışlarının her yıl katlanarak arttığını da unutmamak gerek.