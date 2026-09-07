Toyota, Elektrikli Highlander Modelini Bir Kez Daha Erteledi

Toyota, çok beklenen tam elektrikli Highlander modelini bir kez daha erteledi.

Japon otomotiv devi Toyota, elektrikli araç pazarına temkinli ama kararlı adımlarla girmeye devam ediyor. Firmanın en çok beklenen otomobillerinden biri de elektrikli Highlander idi. Ancak şirket, bu model için bir kez daha takvim değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

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Şirketin üç sıra koltuk düzenine sahip tam elektrikli SUV modeli Toyota Highlander EV’nin lansmanı, planlanan tarihten daha ileri bir zamana ertelendi. İlk etapta 2026 yılının ortalarında üretime başlanması ve pazara sunulması hedeflenen dev elektrikli araç için artık gözler 2027 yılına çevrilmiş durumda.

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Teslimatlar 2027 sonuna kadar sarkabilir

Nikkei Asia’nın haberine göre Toyota, aracın lansman takvimini en az 4 ay, duruma göre ise 12 aya kadar uzatmayı değerlendiriyor. da potansiyel alıcılar ve SUV tutkunları için teslimat tarihlerinin 2027 yılının ilkbahar ortalarından başlayıp yılın en son dönemlerine kadar sarkabileceğini gösteriyor.

Peki Japon üretici böyle kritik bir modelde neden frene bastı? Şirket kanadından gelen işaretler, Toyota’nın pazara "yarım kalmış" veya olgunlaşmamış bir ürün sunmak istemediğini ortaya koyuyor. Araç üzerinde gerçekleştirilen nihai sürüş testleri, sistem entegrasyonları ve ince ayarların eksiksiz tamamlanması isteniyor. Otomotiv sektöründe aceleye getirilmiş elektrikli araç lansmanlarının getirdiği geri çağırma ve yazılım sorunları göz önüne alındığında, Toyota’nın riski sıfıra indirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz.

Toyota, küresel otomotiv pazarında tamamen elektrikli modellere geçiş sürecinde rakiplerine kıyasla daha temkinli bir yol izleyen bir şirket. Japon marka, doğrudan tam elektrikleşme yerine hibrit ve fişli hibrit (PHEV) motor seçeneklerini uzun süre ön planda tutan dengeli bir strateji yürüttü. Ancak Highlander EV gibi geniş ailelere hitap eden amiral gemisi projeler, Toyota’nın tamamen elektrikli alanında da rekabetçi olmaya çalışacağının bir göstergesi.

Highlander’ın tek şarjla 461 km civarında menzil sunması bekleniyor. Daha büyük bir batarya paketiyle donatılan üst versiyonda ise bu menzil değerinin 515 km üstüne çıkması muhtemel.