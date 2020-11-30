Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, çevreci otomobillerin yaygınlaşması için vergi kıstasının değişmesi gerektiğini, motor hacminin artık bir "lüks" göstergesi olmadığını ifade etti.

Japon otomotiv devi Toyota, geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile B segmentindeki yeni otomobili olan 2020 Toyota Yaris’i Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Yeni Yaris’in Türkiye lansmanı sırasında açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hem araç ile ilgili satış hedeflerini hem de vergi düzenlemesiyle ilgili dikkat çekici ifadelerde bulundu.

Yeni Toyota Yaris için sonuna kadar 400 adet satış hedeflerinin bulunduğunu aktaran Bozkurt, “2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı. 2021’de Toyota otomobil satışlarında hibrit modellerin daha önemli bir yer tutmasını beklediklerini söyleyen Bozkurt, buna karşın mevcut vergiler nedeniyle satışların yüzde 90’ının benzinli modeller olacağını dile getirdi.

“Artık bir aracın lüks olup olmadığını anlamak için 1.6 motor yetmiyor”

Çevreci otomobillerin yaygınlaşması için vergi düzenlemesinde değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Bozkurt, “İnsanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Artık, bir aracın lüks olup olmadığını anlamak için 1.6 motor yetmiyor, çünkü günümüzde bütün lüks markaların 1.6 motorları var.” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özellikleri ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip, günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir. Hibritler ile ilgili herhangi bir teşvik söz konusu olursa, o zaman bu modellerin tercih edilme oranı da artar.”

2021’de otomobil satışları, 2020’den daha düşük seviyede olacak”

Otomobillere olan talebin hala çok yüksek olduğunu ifade eden Toyota Türkiye CEO’su, “Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz, ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedarikin aksamaması gerekir” diyerek 2020 yılı sonuna dair tahminlerini de belirtmiş oldu.

e 2021 yılında üretimle ilgili bir sıkıntı yaşanmasa dahi pazarın 2020 yılından daha düşük seviyede olacağını, bu yılki satış rakamlarının yüksek olmasında, geçmiş yıllardan gelen ertelenmiş talebin de etkili olduğunu ifade eden Bozkurt, açıklamalarına şu şekilddevam etti:

“Gelecek yıl Türkiye’de otomobil pazarı küçülecek”

“2018’den beri filo ve perakendede ötelenmiş talep vardı. Ayrıca pandemi döneminde insanların özel araç kullanma isteği ve ikinci el araç fiyatlarının artmasıyla birlikte elindeki ikinci el aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlerin fazla olması, talep patlamasına yol açtı.

Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum. Fakat biz, gelecek sene için bugünden sadece filo için 28 bin sipariş aldık. İşte bu nedenle gelecek yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen daha fazla araç satarak pazar payımızı artıracağımızı öngörüyorum.”