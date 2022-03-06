Çip krizi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'yi bir kez daha etkiledi. Şirket, çip sıkıntısı nedeniyle üretime ara vereceğini bildirdi.

Bildiğiniz üzere son iki yıldır çip krizi, pek çok üretim sektöründeki en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Pandeminin de katkısıyla giderek büyüyen çip kıtlığı, başta otomotiv sektörü olmak üzere, bilgisayar ve telefon sektörü gibi pek çok sektörde üretimi sekteye uğratıyor.

Daha öncesinde çip krizi sebebiyle otomobillerin tasarımında değişime gidildiği, showroomlarda gösterilecek araç kalmadığı ve araçların teslimatlarının 1 yıl veya daha fazla gecikebileceği ifade edilmişti. Pek çok fabrikanın da üretime aralıklı bir şekilde devam etmesine sebep olan çip krizi, bu sefer de bir kez daha Toyota Türkiye’yi etkiledi.

Toyota Türkiye üretime ara veriyor

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten ve 3,6 milyar dolar değerindeki ihracat geliri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından “Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı” unvanıyla ödüllendirilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, geçtiğimiz yıl 230 bin kadar araç üretmiş ve ürettiği bu araçların 188 binini de ihraç etmişti.

Ancak çip krizi, Toyota Türkiye’yi de bir kez daha vurdu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte şirketin, yapılan planlar doğrultusunda, yarı iletken parça sıkıntısı sebebiyle 7 ile 12 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceği bildirildi.

Üstelik bu, Toyota Türkiye'nin çip krizi sebebiyle üretime ara verdiği ilk sefer de değil. Daha önce 2021 yılında da benzer bir durum meydana gelmiş, şirketin Adapazarı'nda bulunan fabrikasında 20 Ağutos-5 Eylül arasında üretime ara verilmişti. O zaman yapılan açıklamada bu aranın, şirketim üretim hedefini bir sapmaya uğratmayacağı ifade edilmişti.

Öte yandan çip krizinin ne zaman sona ereceğine dair uzmanlar farklı görüşler bildiriyor. Kimileri krizin 2022 yılı içerisinde çözüleceğini iddia ederken, kimileri de krizin 2023 ve hatta 2024 yılına kadar sarkabileceği görüşünü savunuyor. Her halükarda görünen o ki çip krizi, hayatımızı derinden etkilemeye bir süre daha devam edecek gibi duruyor.