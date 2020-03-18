İtalya'da Yaşayan Türklerden Türkiye'ye Corona Virüsü Mesajı

İtalya'da yaşayan Türkler, Türkiye için bir video hazırladılar. Psikolog Beyza Çakır liderliğinde hazırlanan bu video, Corona virüsünden korunabilmek için neler yapılabileceğini samimi bir dil ile anlatıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece itibarıyla yaptığı açıklamalarla Corona virüsünden etkilenen 98 vatandaşımızın olduğunu ve 89 yaşındaki bir vatandaşımızın da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Corona virüsünün yayılmasını önlemek için yapılabilecek en temel şey, evimizden çıkmamak. Yetkililer şu an için, evden çıkmamayı kesin bir kural haline getirmediler ancak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyorlar. Ancak durum çok daha kötüleşirse, devlet yetkilileri İspanya, İtalya ve Çin gibi ülkelerin yaptığı gibi sokağa çıkma yasağı ilan edebilirler.

Şimdi sizlere, İtalya'dan Türkiye'ye gönderilen bir videoyu aktaracağız. Yaşamını İtalya'nın Bergamo şehrinde sürdüren Psikolog Beyza Çakır liderliğinde hazırlanan bu video, İtalya'da karantinaya alınan Türklerden Türkiye'de bulunan vatandaşlara bir mesaj iletiyor. Bir kısmı İtalya'da çalışan ve öğrenci olan Türklerden gelen bu mesaj, Corona virüsüne karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili.

İtalya'daki Türklerden bizlere gönderilen video

Yukarıdaki videoda da görülebileceği üzere Corona virüsünden korunmak aslında fazlasıyla kolay. Ancak bu virüsten korunmaya başlamadan önce Corona virüsünü gerçekten ciddiye almak ve ne ile karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamak gerekiyor. Eğer Corona virisünden korunmak için yapabileceğiniz şeylerle ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.