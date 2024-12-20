TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini yayımladı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı belli olmuş oldu. İşte paylaşılan rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerini paylaştı. Böylelikle Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin TÜİK'in paylaştığı verilere yakından bakalım.

TÜİK'in verilerine göre kasım ayında trafik kaydı yapılan araç sayısı 188 bin 966'ydı. Bunların yüzde 44,9 oran ile 84 bin 846 tanesini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 38,9 ile motosikletler, yüzde 10,3 ile kamyonetler, yüzde 3,1 ile traktörler, yüzde 1,5 ile kamyonlar, yüzde 0,8 ile minibüsler, yüzde 0,4 otobüsler ve yüzde 0,1 ile de özet taşıtlı araçlar takip etti. Ocak-Kasım 2024 döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, 2 milyon 359 bin 823'e ulaşmış oldu. Kaydı silinen araçların sayısı ise sadece 31 bin 250 idi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 67 bin 698 oldu

Açıklanan Kasım 2024 verileriyle Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı, 31 milyon 67 bin 698 olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bunların yüzde 51,9'unu otomobiller, yüzde 19,8'ini motosikletler, yüzde 15,1'ini kamyonetler, yüzde 7,3'ünü traktörler, yüzde 3,2'sini kamyonlar, yüzde 1,7'sini minibüsler, yüzde 0,7'sini otobüsler ve yüzde 0,3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçtiğimiz ay çok trafik kaydı yapılan marka Renault'tu

Paylaşılan verilere göre Kasım 2024'te 84 bin 846 adet otomobilin trafik kaydı gerçekleştirildi. Burada en çok trafiğe kaydı yapılan markalar şöyleydi:

Renault: Yüzde 13,3 Volkswagen: Yüzde 8,3 Hyundai: Yüzde 7,4 Fiat: Yüzde 7,1 Peugeot: Yüzde 5,3 Skoda: Yüzde 5,2 Toyota: Yüzde 5,1 Opel: Yüzde 4,6 BMW: Yüzde 4,1 Mercedes-Benz: Yüzde 3,9

917 bin 715 adet taşıt el değiştirdi

TÜİK, geçtiğimiz ay boyunca noterler aracılığıyla devredilen araç sayısının 917 bin 715 olduğunu duyurdu. Devredilen araçların yüzde 68,7'sini otomobiller oluşturdu.

Peki Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri?