Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Trafik Kanunu'na Gelecek Yeni Düzenlemenin Detayları Ortaya Çıktı: İşte İçinizi Rahatlatacak Maddeler!

Yenilenecek Trafik Kanunu'yla ilgil yeni bilgiler geldi. Multimedya ekranlar, APP plaka gibi konuları içeren düzenleme, vatandaşı rahatlatacak maddeler içeriyor.

Gökay Uyan

Otomobillerdeki ses sistemlerinden multimedya sistemlerine, plakalardan cam filmlerine kadar birçok konuda yenilikler içeren bir düzenleme geliyordu. Şimdi ise Türkiye Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre İçişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmelikle tüm kafa karışıklıkları ortadan kaldırılacak.

Gelen yeni bilgiler, düzenlemede neler yer alacağı konusunda detayları içermesiyle bizlere bir fikir veriyor. Yeni kuralların bu sonunda açıklanacağı belirtilmiş. Ayrıca vatandaşları rahatlatacak maddeler olduğu da eklenmiş.

İçerikten Görseller

Trafik Kanunu'na Gelecek Yeni Düzenlemenin Detayları Ortaya Çıktı: İşte İçinizi Rahatlatacak Maddeler!
Yönetmelikte neler göreceğiz?

Multimedya ekranlar

Aktarılan bilgilere göre eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Güvenliği etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sunulurken ekranlarda araç seyir hâlindeyken video oynatılmasına izin verilmeyecek.

Zaten çoğu araç içi sistem buna izin vermiyordu. Araçlar, muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. seyir hâlinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak. Çok absürt bir durum olmadığı sürece ekranın nerede olduğunun da çok önemli olmayacağı belirtilmiş. Ses sistemlerinde ise araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlar yasak olacak.

APP plaka

APP plaka olarak bildiğimiz, herkesin gündeminde olan plakalar tarafında ise şoför odaları tarafından önceden basılan plakalar kullanılmaya devam edileceği belirtilmiş. Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plaka basımlarını uygun hâle getirmeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınacak. Uygun hâle getirmeyenlerin plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edileceği, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredileceği de bilgiler arasında. 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edileceği de eklenmiş.

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com