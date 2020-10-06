Yakın zamanda Avrupa’da da hizmet vermeye başlayan Trendyol’un Büyük Ekim adını verdiği üç günlük indirim dönemi başladı. Sizin için 7 kategori altında uygun fiyatlı yüzlerce teknolojik ürünü listeledik.

6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde devam edece Trendyol Büyük Ekim kampanyası, internetten alışveriş yaparak teknolojik ihtiyaçları gidermek için güzel bir fırsat oluşturdu. Yıl boyunca ertelediğiniz ya da acil olan temel bir teknolojik ihtiyacınız varsa, Trendyol’un Büyük Ekim kampanya sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Biz de hazır kampanya başlamışken, teknolojik ürün kategorilerinde 200 TL maksimum fiyat belirledik ve ürünleri listeledik. Herkese ve her cebe uygun ihtiyaçları karşılayabileceğiniz binlerce ürünü bu içeriğimize dahil etmeye çalıştık.

Sizin için Trendyol'dan güvenilir kulaklık markalarını yüksek puan almış ürünleri filtreleyerek bir liste oluşturduk. Listede Bluetooth, kablolu, USB bağlantılı olmak üzere hemen her türde kulaklık mevcut, fiyatları da maksimum 300 TL. Üstelik çakma kulaklıklar yok, hepsine göz atabilirsiniz. Listeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Akıllı telefon fiyatlarının giderek yükseldiği bu dönemde bütçenize uygun bir cihaz arıyorsanız sizin güvenilir markaları seçerek bir liste hazırladık. Ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzaktan eğitim için birebir: 1700 TL altı kaliteli tabletler

Uzaktan eğitim ve iyi bir internet deneyimi için tabletlerin ekran kaliteleri ve hızları oldukça önemli. Biz de bu şartları göz önünde bulundurarak az ama öz ürün bulunan küçük bir liste hazırladık, buradan ulaşabilirsiniz.

Ev, okul, iş ve ofis kullanımı için uygun: 5000 TL altı dizüstü bilgisayarlar

Tıpkı akıllı telefonlar gibi bilgisayarların da giderek fiyatları yükseliyor, ancak bu temel ihtiyacı gidermek gerekiyor. Tıpkı tablet listesinde olduğu gibi kaliteli ve güvenilir markaları seçerek sizin için filtreledik. Buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun bilgisayarı toplamaya çalışıyorsanız, yanına koltuk, kulaklık, fare ve mausepad, klavye almanız gerekiyorsa tüm tüm eksiklerinizi tamamlayabileceğiniz ürünleri seçtik. Buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer evinizdeki TV'yi değiştirmeyi planlıyorsanız, artık minimum 4K kalitesinde görüntü sunabilecek bir cihaza geçmenizi tavsiye ederiz. Sizin için bu konuda kalitesini ortaya koyan markaları seçerek bir liste hazırladık, buradan ulaşabilirsiniz.

Artık harici depolama birimlerinde yüksek veri aktarım hızlarına ulaşmanız mümkün. Sizin için USB 3.0 veya 3.1 teknolojisine sahip iPhone ya da Android herhangi bir cihazla uyumlu ürünleri seçtik. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Elimizden geldiğince size kaliteli ve kullanışlı ürünleri seçerek sunduğumuz Trendyol listemizin sonuna geldik. Liste hakkında görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.