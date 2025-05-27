Trendyol, Ankara’da 500 milyon dolarlık yeni bir yatırımla dev bir veri merkezi kuruyor. Şirketin hedefi ise Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyüğü olmak.

Trendyol, Ankara’da dev bir veri merkezi kurmak için Castle Investments’la güçlerini birleştiriyor. Toplamda 48 megavat kapasiteye sahip olacak bu merkezin, Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyük veri merkezi olması hedefleniyor. Projenin ilk aşaması için tam 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Dubai’de imzalanan anlaşmaya Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Castle Investments’ın CEO’su Tarek Al Ashram, BAE Yapay Zekâ Bakanı Omar bin Sultan Al Olama ve TBMM’den Mustafa Varank katıldı. Bu iş birliği, merkezin tasarımından işletmesine kadar tüm süreci kapsıyor.

Merkezin ilk bölümü 2026 yılının üçüncü çeyreğinde açılacak

Ankara Veri Merkezi, en gelişmiş teknolojilerle donatılacak ve Uptime Tier III sertifikasına sahip olacak. Yani hem güvenli hem de yüksek standartlarda hizmet verecek. İlk fazın, yani merkezin ilk bölümünün, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Trendyol bu merkezin %40’ını kendisi kullanacak, geri kalan %60’ı ise başka şirketlerin kullanımına açılacak. Veri merkezlerinin büyük yatırımlar gerektirdiğini söyleyen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bu yatırımda küresel tedarik zincirinin içinde ve gerekli tek­nik ekipmanları dünyanın her yerinden tedarik edebilen bir yatırımcı olması önemli. Bu ekipmanları bizim sıfırdan te­darik etmeye çalışmamız hem süreci uzatır hem de maliyeti artırırdı." diye ekledi.

Trendyol sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyümeye devam ediyor. Ağustos 2023’ten bu yana Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren Trendyol, son bir yılda 3.5 milyon kişiye, 65 bin satıcının 35 milyondan fazla ürününü ulaştırdı. Şirketin hedefi, 2025 sonuna kadar 4.5 milyon kullanıcıya ve 11 milyon siparişe ulaşmak.