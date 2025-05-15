Uber'in Trendyol GO'nun çoğunluk hissesini satın almasına yönelik eylemi Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Böylelikle Uber Eats'in de önü açılmış oldu.

Rekabet Kurulu, Uber’in Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmasını sağlayacak hamlesinin önünü açtı. Kurul, Uber’in, market ve yemek siparişi hizmeti sunan Trendyol Go’nun %85 hissesini devralmasına onay verdi. Artık bu gelişmeyle birlikte Uber’in küresel markası UberEats’in Türkiye'de faaliyete başlamasının yolu da resmen açılmış oldu.

Yapılan resmî açıklamaya göre Uber, Trendyol Go’nun büyük çoğunluk hissesini ve bu hisselere bağlı kontrol haklarını devralarak Türkiye’de doğrudan hizmet sunabilecek. Bu da Uber’in, tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yemek ve market siparişi alanında güçlü bir marka olarak sahaya çıkacağı anlamına geliyor.

UberEats artık Türkiye'de

UberEats, dünya genelinde birçok ülkede aktif olarak hizmet veriyor. Türkiye’de de benzer bir yapılanmaya gidilmesi ve hızlı teslimat sektöründe doğrudan rekabete katılması bekleniyor.

Rekabet Kurulu yaptığı açıklamada Uber’in yaptığı başvuruyu detaylı biçimde inceledikten sonra bu devralmanın, pazarda hâkim bir durum yaratmayacağına ve mevcut rekabeti olumsuz etkilemeyeceğine karar verdiğini belirtti.