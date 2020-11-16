Öğretmenlere EBA üzerinden bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA yayınlarının salgın bittiğinde dahi devam edeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışında, EBA’nın internet portalından öğretmenlere bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, konuşması sırasında pandemi döneminde son derece önemli bir görev üstlenen TRT EBA yayınları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Salgının başlangıcından bu yana TRT EBA ders çekimlerinde görev alan meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk, bu öğretmenlerin artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahip olduklarını ifade ederken, “Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek” şeklinde konuştu.

"EBA, tüm eğitim siteleri içinde en çok ziyaret edilen platform oldu"

İnternete erişim sağlamakta sorun yaşayan öğrencilere yapılan desteklerden de bahseden Milli Eğitim Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

“İnternete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasın, adil şekilde eğitim alsın diye EBA destek noktaları ve mobil destek araçlarını hizmete sunduk, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimize bilgisayar ve tablet sağlıyoruz.

EBA destek noktalarında çocuklarımızın yanında yine öğretmenlerimiz vardı, tabletleri çocuklara ulaştırırken yine öğretmenlerimiz vardı. Köy köy gezip öğrencilerine kitap, çalışma kağıdı ulaştıran öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Türkiye’nin uzaktan eğitim konusunda oldukça başarılı bir iş ortaya çıkardığını dile getiren Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitim araçlarımızı o kadar etkin kullandınız ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Canlı derslere düzenli katılan ve çocuklarımızı EBA'ya yönlendiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.