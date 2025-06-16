Donald Trump, Kendi Akıllı Telefonunu Duyurdu: İşte Adı, Fiyatı ve Özellikleri!

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ABD Başkanı Donald Trump, kendi şirketi Trump Organization üzerinden bir akıllı telefon ürettiğini ve yakında satışa sunulacağını açıkladı.

Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Organization, eylül ayında yeni bir akıllı telefon ve mobil hat hizmeti sunacağını duyurdu. “Trump Mobile” adını taşıyan bu hizmet, aylık 47,45 dolara sınırsız konuşma, mesajlaşma ve internet sunacak. Ayrıca yol yardımı ve uzaktan sağlık/eczane destek hizmeti de pakete dâhil olacak.

Servise özel olarak “T1” adlı bir akıllı telefon da tanıtıldı. Telefonun kasası altın rengi metalden yapılmış ve üzerine Amerikan bayrağı işlenmiş. Fiyatının ise 499 dolar olacağı belirtiliyor.

T1 adındaki akıllı telefon 499 dolar olacak

Telefon hattının ismi olan “The 47 Plan”, Trump’ın ABD’nin 45. başkanı olduktan sonra şimdi de 47. başkan olarak görevde olmasına gönderme yapıyor. Firmanın internet sitesinde Trump’ın meşhur kampanya sloganı “Make America Great Again” de dikkat çekiyor.

Bu yeni girişimin Trump ve şirketleri tarafından doğrudan üretilmediği belirtiliyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Trump Mobile aslında bir lisans anlaşması kapsamında faaliyet gösteriyor. Trump daha önce de adını taşıyan saatler, spor ayakkabılar ve İncil gibi ürünleri benzer şekilde piyasaya sürmüştü ve yalnızca 2024 yılında bu tür lisans anlaşmalarından 8 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini açıklamıştı.

T1 Phone özellikleri

Ekran 6.78 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı
İşlemci Açıklanmadı
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50MP ana kamera
Ön Kamera 16MP
Pil 5.000 mAh, 20W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 15

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Peki siz herhangi bir ülke başkanının ürettiği bir telefonu kullanmayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.cnbc.com/2025/06/16/trump-mobile-phone-plan.html
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