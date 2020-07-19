TSMC Önümüzdeki Yıl 3 nm Mimarili Yonga Üretimine Başlayacak

Tayvanlı yarı-iletken üreticisi TSMC, önümüzdeki sene üretim bandına 3 nm mimariye sahip yongaları da alacak. Bu mimariye sahip yongaların ilk başta bu teknolojiyi görmek isteyen üreticilere verileceği düşünülüyor.

Dünyanın en büyük yarı-iletken üreticisi TSMC, üretim mimarisi konusunda son yıllara nazaran daha hızlı adımlar atmaya başladı. Apple, Qualcomm, Huawei gibi şirketlere yonga üreten şirket, daha 5 nm mimarili yongalarını dağıtmaya başlamadan 3 nm mimarili yonga üretimi için hazırlıklar yapıyor. 3 nm mimarili yongaların ilk üretimlerinin bu sene seri üretimlerinin ise 2021'de başlayacağı düşünülüyor.

Sadece bu yıl 15 milyar dolarlık yatırım yapan şirket, akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik aletleri daha düşük enerji tüketerek yüksek performans seviyelerine çıkarmayı amaçlıyor. Bu sene Huawei, Apple, Qualcomm gibi şirketlerin 5 nm yonga siparişlerini karşılayacak şirket, bu hamlesiyle yarı-iletkenlerdeki transistör sayısını yaklaşık yüzde 77 oranında artıracak. Şu anda popüler olarak kullanılan 7 nm mimarisinden daha güçlü ve daha az enerji tüketecek 5 nm yongalar, şirketlerin en çok önem verdiği konular arasında yer alıyor.

Bu yeni mimari, en fazla akıllı telefon gibi fazla enerji harcamadan çok güç sunması gereken alanlarda kullanılacak. Örneğin Apple’ın A12 Bionic yonga setinde 6,9 milyar transistör bulunurken, A13 Bionic’te 8,5 milyar transistör yer alıyordu. 5 nm mimariyle gelecek A14 Bionic’te ise çok ciddi bir yükselişle 15 milyar transistörün olması bekleniyor. Bu mimarinin gücünü hala tam olarak göremedik, ancak yakında tanıtılacak iPhone 12’yle birlikte 5 nm mimarinin de nasıl etkileri olduğunu daha yakından tanıyacağız.

3 nm mimarili yongalar da üretilecek

Piyasada bir nevi tekel olmasına rağmen rakipleriyle aradaki farkı açmak isteyen TSMC, MyDrivers’a göre önümüzdeki yıl 3 nm mimarili yongalarının üretimine başlamayı planlıyor. Standart prosedüre geçmeden önce bunları satın almak isteyen üreticilere dağıtmak için üretilecek bu yongaların, 5 nm mimarili yongalara göre yüzde 10 ila yüzde 15 arasında performans artışı sağlayacağı ve yüzde 20 ila yüzde 25 arasında enerji verimliliği sunacağı belirtiliyor. Raporlara göre şirketin 3 nm mimariyi kararlı bir şekilde kullanacağı ilk yonga setinin Apple’ın 2022’de çıkaracağı düşünülen A16 Bionic yonga seti olacağı düşünülüyor.