Apple'ın A12X'ten A12Z'ye İsim Değiştirdiği İddia Edildi

2020 model iPad Pro'nun yeni A12Z Bionic işlemcisinin aslında A12X ile aynı işlemci olduğu iddia edildi. Cihaz üzerindeki ilk incelemeler, Apple'ın 2018 iPad Pro'nun A12X işlemcisinin ismini A12Z olarak değiştirdiğini gösteriyor.

2020 iPad Pro'nun ilk karşılaştırmaları ve incelemeleri, tabletin performansının 2018 iPad Pro'ya göre çok da yükselmediğini ortaya koydu. Bu yılki modelde A12Z Bionic işlemci bulunuyor ve yeni işlemci, 2018 iPad Pro'nun A12X Bionic işlemcisiyle karşılaştırıldığında arada minimal farklılıklar olduğu öne sürülüyor.

Apple, yeni iPad Pro için yaptığı basın açıklamasında A12Z Bionic işlemcilere sekizinci bir GPU çekirdeği eklendiğini söylemişti. Notebook Check, 2018'deki A12X Bionic işlemcisinin de aslında 8 GPU çekirdeği olduğunu ancak birinin devre dışı olduğunu iddia ediyor. Bu, Apple'ın sadece sekizinci GPU çekirdeğini etkinleştirdiğini ve işlemcinin adını değiştirdiğini gösteriyor.

Notebook Check, yaptığı açıklamada, "Aslında bu, A12X ve A12Z'nin aynı fiziksel çipe ve aynı sayıda CPU ve GPU çekirdeğine sahip olduğu anlamına geliyor. Anandtech, A12Z'nin aslında A12X'in yeniden tasarlanmış bir versiyonu olabileceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı. Site ayrıca durumu doğrulamak için daha fazla analiz yapacaklarını belirtti.

İddiadaki açıklamalardan biri de, Apple'ın iPad Pro için yeni bir A13X işlemci geliştirmek istemediğini öne sürüyor. Teknoloji devinin bu sonbaharda yeni bir iPad Pro modelini A14X işlemciyle piyasaya süreceği düşünülüyor.

2020 iPad Pro daha çok 2018 modelinin yenilenmiş bir versiyonu olarak geldi. Yeni nesil tabletteki en büyük değişiklik, arkada taraftaki yeni LiDAR sensörü. İlerleyen zamanlarda kullanıcıların bu yeni donanımdan yararlanabilmeleri için daha fazla uygulama gelmesi bekleniyor.