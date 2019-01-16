Snapdragon 855, Kirin 980 İşlemcisini Sağlam Tokatladı

Akıllı telefonların performansında yazılım kadar donanım da etkilidir. Bu nedenle Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855, en büyük rakibi Kirin 980 ve bir önceki nesil işlemcisi Snapdragon 845 ile karşı karşıya geldi.

Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda Qualcomm’un bir numaralı üretici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şirket, özellikle amiral gemisi segmentinde akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bu nedenle şirketin en güncel amiral gemi işlemcisi olan Snapdragon 855’in performansı fazlasıyla merak ediliyor.

Snapdragon 855’in performansı ile ilgili merak edilen konular yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yukarıdaki bağlantıdan da erişebileceğiniz karşılaştırma testinde Snapdragon 855 işlemcisinin geçtiğimiz yılın popüler amiral gemilerine kıyasla nasıl bir performans gösterdiğini görmüştük. Şimdi sıra rakip işlemcilerle karşılaştırmaya geldi.

Yukarıdaki görsel, Qualcomm Snapdragon 855 mobil platformunun, Qualcomm’un bir önceki nesil mobil platformu olan Snapdragon 845 ve Huawei’nin mobil platformu olan HiSilicon Kirin 980 mobil platformuna karşı AnTuTu, Geekbench, GFXBench ES3.1, PCMark ve JetStream testlerinde nasıl bir performans gösterdiğini yansıtıyor.

Qualcomm, Snapdragon 855’in bir önceki nesil işlemciye göre %40 performans artışı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Sentetik testler bu ayarda bir fark göstermiyor ancak sentetik testlerin günlük performansı hiçbir zaman tam olarak yansıtmadığını da hatırlatalım. Yine de Qualcomm, yeni nesil işlemcisi ile beklentileri karşılayacak gibi duruyor.