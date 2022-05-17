Türkiye’deki Gençlerin Ne Kadarının Mutlu Olduğu Açıklandı

TÜİK, İstatistiklerle Gençlik araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırma, Türk gençliğinin giderek daha fazla mutsuz olmaya başladığını ortaya koydu. Ayrıca gençlerimiz, işlerinden memnun olsalar da kazandıkları paradan pek de memnun değiller...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Gençlik" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan istatistikler, oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Öyle ki TÜİK'e göre gençlerin yarısı bile mutlu değil. Mutlu olmamızı hissettiren ilk şey ise sağlığımız. Yani Türk gençleri olarak sağlığımıza şükredip bundan ötürü mutluluk duyuyoruz. Gelin çarpıcı detayların sunulduğu o araştırmaya hep birlikte bakalım.

İstatistiklerle Gençlik 2021 araştırmasına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ü erkeklerden, yüzd 48,7'si ise kadınlardan oluşuyordu. Nüfus projeksiyonları aracılığıyla geleceğe yönelik tahminlerde de bulunan TÜİK, genç nüfusun Türkiye nüfusuna oranının 2030'da yüzde 14,0, 2060'ta ise yüzde 11,8 olacağını söylüyor. Bu arada, güncel genç nüfus oranının 1935 yılındaki seviyelere kadar gerilediğini de belirtmeden geçmeyelim. Aynı oran, 2008 yılında yüzde 17,4 olarak kaydedilmişti.

Genel anlamda pek de mutlu değiliz...

TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre genç nüfusun yüzde 44,5'i mutlu olduğunu ifade ediyor. Genel ruh halini "orta" olarak nitelendiren gençlerin oranı ise yüzde 35,1 olarak kayıtlara geçti. Doğrudan "Mutsuzum!" diyen gençlerin oranı yüzde 20,4. Bu rakamları 2020 yılı ile kıyasladığımızda ise gençlerimizin giderek mutsuzlaştığını görüyoruz. Çünkü 2020 yılına ilişkin verilerde gençlerin yüzde 47,2'si mutlu olduğunu, yüzde 38,6'sı orta olduğunu, yüzde 14,2'si ise mutsuz olduğunu ifade ediyordu...

TÜİK'e göre gençlerimizin yüzde 45,1'i, mutluluk sebebini sağlıklı olmaya bağlıyor. Bununla birlikte, sevgi hissi nedeniyle mutlu olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 16,9. Başarı, gençlerin yüzde 22,9'unu en çok mutlu eden klasman olarak karşımıza çıkarken para nedeniyle mutlu olanların oranı yüzde 10,7.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki gençlerin yüzde 76'sı, çalıştığı işten memnun olduğunu ifade ediyor. Elde ettiği kazançtan memnun olan gençlerimizin oranı ise yüzde 42,3 ki bu oran oldukça dikkat çekici. 2021 yılında, gençlerin %59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun durumda. TÜİK'e göre gençlerin yüzde 97,1'i interneti aktif olarak kullanıyor...