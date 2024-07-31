Bazı tükenmez kalemlerin kapağının üst kısmında bir delik bulunuyor. Bu delik, bir şeyin önüne geçmek amacıyla orada.

Daha önce tükenmez kalemlerin bazılarının kapaklarında delik olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Peki sebebini hiç düşünmüş müydünüz?

Bu delik, rastgele bir tasarım değil. Aksine kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir işlevi var. Ne olduğuna birlikte bakalım.

Ölüm riskinin önüne geçmek için tasarlandı.

Hava basıncı sorunu olmadan kalemi düzgün bir şekilde kapatmanızı sağlama işlevi var ancak asıl amacı bu değil. Çocukluğunuzu düşünün. Muhtemelen kalem kapaklarını ısırıyordunuz. Belki de hâlâ yapıyorsunuz. Hatta bu satırları okurken bazılarınızın ağzına o kapakların tadı gelmiş bile olabilir.

İşte kalemlerin kapağındaki deliğin asıl amacı da nefes borusuna kaçarsa boğulma tehlikesini azaltması. Küçük delik sayesinde kişi, oradan soluk alıp verebiliyor.

BIC adlı kalem markasının internet sitesinde bu konuya dair bir açıklama bile bulunuyor.

Özellikle BIC markalı tükenmez kalemlerin hepsinde bu delikten var ve internet sitelerinde şöyle bir açıklama yazıyor:

“Kalemin sızıntı yapmasını önlemeye yardımcı olmasının yanı sıra tüm BIC kapaklarımız; çocukların yanlışlıkla kalem kapaklarını soluk borusuna kaçırma riskini en aza indirmeye çalışan uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.”

Tahmin edebileceğinizden çok daha riskli.

The Independent’ın belirttiğine göre ABD’de her yıl yaklaşık 100 kişi kalem kapaklarından boğularak ölüyor. Bu yüzden BIC markasının öncü olduğu bu kapaklar, diğer tükenmez kalem üreticilerine de yayıldı. Siz kapaklardaki deliği hiç fark etmiş miydiniz ya da böyle bir işlevi olduğunu biliyor muydunuz?

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