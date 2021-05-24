Adobe'un da Dikkatini Çeken Türk Sanatçıdan Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan 10 Foto Manipülasyon

3 dk okuma süresi
26
5
3
1
0
Eserleriyle hayal gücünüzü zorlayan Türk dijital sanatçı Okan Özel'in bugüne kadar ürettiği eserlerden 10 tanesini sizler için derledik. Okan Özel'in bir eseriyse Adobe tarafından resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Dijital sanatların yükselişinde özellikle foto manipülasyon alanı büyük bir paya sahip. Sanatçıların hayal güçlerini dijital araçlar aracılığıyla somutlaştırdığı bu sanat dalında hayal edebileceğimiz dünyalar, olabildiğince gerçekçi bir şekilde aktarılıyor. Elbette bu süreçte sanatçının yeteneği ve aracı için sahip olduğu hakimiyet önemli bir pay oynuyor.

Bugünse hem yetenek hem de hakimiyet açısından kendisini kanıtlamış Türk bir sanatçıyla karşınızdayız. Okan Özel, görmek istediği gerçekçiliği uzay, doğa ve çeşitli zıtlıklarla dünyaya işliyor, bunları Adobe’un Photoshop programıyla gerçeğe döndürüyor. Kendisinin bir tasarımı, Adobe tarafından da geçtiğimiz haftalarda resmi Photoshop hesabından paylaşıldı. Bizler de Okan Özel’in göz alıcı bazı tasarımlarını sizler için derledik.

Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak 10 eser:

okan özel

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

dijital sanat

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

foto manipülasyon

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

okan özel sanat

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

photoshop

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

oknart

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

manipülasyon

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

foto manipülasyon

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

photoshop

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

photoshop

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Diğer Türk tasarımcıların eserlerine de göz atmayı unutmayın:
İLGİLİ HABER

Türk Tasarımcının Foto Manipülasyon Şaheseri 10 Etkileyici Çalışması
İLGİLİ HABER

17 Yaşındaki Türk Tasarımcıdan Sizi Rüyalar Alemine Götürecek 10 Mükemmel Eser
İLGİLİ HABER

Photoshop'un Resmi Instagram Hesabının Çalışmasını Paylaştığı Türk Tasarımcıdan Birbirinden Büyüleyici Çalışmalar
26
5
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
26
5
3
1
0
En Güncel Haberler