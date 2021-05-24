Eserleriyle hayal gücünüzü zorlayan Türk dijital sanatçı Okan Özel'in bugüne kadar ürettiği eserlerden 10 tanesini sizler için derledik. Okan Özel'in bir eseriyse Adobe tarafından resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Dijital sanatların yükselişinde özellikle foto manipülasyon alanı büyük bir paya sahip. Sanatçıların hayal güçlerini dijital araçlar aracılığıyla somutlaştırdığı bu sanat dalında hayal edebileceğimiz dünyalar, olabildiğince gerçekçi bir şekilde aktarılıyor. Elbette bu süreçte sanatçının yeteneği ve aracı için sahip olduğu hakimiyet önemli bir pay oynuyor.

Bugünse hem yetenek hem de hakimiyet açısından kendisini kanıtlamış Türk bir sanatçıyla karşınızdayız. Okan Özel, görmek istediği gerçekçiliği uzay, doğa ve çeşitli zıtlıklarla dünyaya işliyor, bunları Adobe’un Photoshop programıyla gerçeğe döndürüyor. Kendisinin bir tasarımı, Adobe tarafından da geçtiğimiz haftalarda resmi Photoshop hesabından paylaşıldı. Bizler de Okan Özel’in göz alıcı bazı tasarımlarını sizler için derledik.

Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak 10 eser:

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

(Adobe tarafından paylaşılan tasarım)

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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