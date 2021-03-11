Türk Tasarımcı Emre Hüsmen'den Van Tipi Apple Car Konsepti

Türk otomobil tasarımcısı Emre Hüsmen, uzun zamandır tüm teknoloji dünyasında büyük yankı getiren Apple Car ile ilgili kendi çizmiş olduğu yeni konsept tasarımı paylaştı. Apple Car tasarımına dair beklentileri tamamen değiştiren Hüsmen, yeni aracı bir Van şeklinde tasarladı.

Geçtiğimiz aylarda çıkan Apple Car iddiaları, hem otomobil hem de teknoloji dünyasında büyük yankı getirmeyi başarmıştı. Arabanın sahip olacağı donanımlar bir yana, insanları en çok meraklandıran şey otomobilin nasıl bir tasarıma sahip olacağıydı.

Apple Car haberinden sonra birçok insan, gerek profesyonel gerek amatör anlamda kendi hayallerindeki Apple Car konseptlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Profesyonel otomobil tasarımcısı Emre Hüsmen de bu isimlerden birisi oldu ve ortaya beklenenden çok farklı bir tasarım çıkardı.

İşte Van tipi Apple Car konsepti

Açıkçası Emre Husmen’in tasarımını beklediğimizden biraz farklı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Apple Car denildiği zaman akla ilk önce daha sportif, 5 kişilik bir otomobil geliyor ancak Hüsmen bu konsepti biraz genişletmiş ve kalabalık bir ailenin de yararlanabileceği Van tipi bir tasarım ortaya koymuş. Son derece fütüristik gözüken bu tasarımın Apple Car hayranlarını ikiye böleceğine şimdiden eminiz.

Kendi Instagram hesabından konsept tasarımını paylaşan Husmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "iV (ai-vee), uzun zamandır beklenen Apple Car projesi için kendim tasarlamış olduğum bir tasarım. Bu otomobili 5 metre uzunluğunda, 1+2+2 oturma şekli olacak şekilde elektrikli Van olacak şekilde tasarladım. Direksiyon simidi ve sürücü koltuğu, iV’nin iç kabinin tam ortasına yerleştirdim ve geniş camlar sayesinde de ortaya son derece geniş bir görüş alanı çıktı. Gelişmiş lidar sensörleri ve kameraları sayesinde bu otomobil, yolcularını full otonom seviyesinde taşıyacak niteliktedir.

Otomotiv tasarımında yer edinmiş altın oranları göz önünde bulundurarak, Apple tarzında bir tasarım ortaya çıkardım. 26 inçlik jantlar ve büyük çamurluklar, otomobile SUV görünümü veriyor ve sahip olduğu süspansiyonlar sayesinde bu otomobilin yüksekliği, isteğe göre ayarlanabiliyor. Yan kapılar birbirleriyle tamamen simetrik olmakla birlikte tek bir sisteme bağlılar. Yan camlardaki karartmalar isteğe göre ayarlanabiliyor ve iV istenildiği zaman kullanıcın özel dinlenme yeri haline getirilebiliyor. Hem evde bir Drone şarj aleti ile hem de taşınabilir şarj kutusu ile şarj edilebilen iV, en yenilikçi teknolojik donanımlara sahiptir.

Bir Apple hayranı olarak, aracı Apple için son derece gerçekçi ancak bir o kadar da fütüristik tarzda olacak şekilde tasarladım. Tüm bu tasarımı planlamak 3 haftamı, 3DS Max’te 3 boyutlu modellemek 1 haftamı, KeyShot’ta render almak ise 1 haftamı aldı." Emre Hüsmen'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.