Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, corona virüsü salgınına karşı aldıkları önlemler hakkında konuştu. İnternet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahip olduklarını belirten Önal, kamudaki yetkililerle görüştüklerini ifade etti.

Türkiye dahil 100’den fazla ülkeyi etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını, spordan turizme, kültürel faaliyetlerden havayolu taşımacılığına kadar pek çok sektöre darbe vurmuş durumda. Bu gibi salgın zamanlarında hem haberleşme hem de bilgi edinme açısından internetin önemi bir kat daha artıyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, corona virüsü nedeniyle her türlü senaryoya hazır olduklarını belirtti.

Uzaktan çalışma ve okulların olası olarak tatil edilmesi durumunda, uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüştüklerini ifade eden Önal, "Corona virüsü ile ilgili olarak çalışanlarımızın yeni teknolojilerle birlikte evden çalışıp işlerini yapması dahil her türlü senaryoya hazırlıklı olacak şekilde hazırız. Şu anda evden çalışmaya yönelik aldığımız bir karar yok ama bunun için her türlü hazırlığımız var" dedi.

İnternet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahip olduklarının altını çizen Türk Telekom CEO’su, "Uzaktan eğitim konusunda ise politika belirleyiciler, okulların tatil edilmesi senaryolarına ilişkin bütün operatörlerle birlikte bizimle de iletişim halindeler. Bizden öneriler alıyorlar. Bizim örgün ve hizmetlerimizle eğitimin devamlılığı noktasında nasıl pozisyon alınabilir ve bizler bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz noktasında birtakım senaryoları görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise insanların evden çalışmasının kendileri için pozitif bir şey olduğunu söyleyerek, “Çünkü 11.5 milyon evde varız. Dolayısıyla biz hazırız. Bu, trafik artışını getirecek ve daha fazla Türk Telekom’un altyapısı kullanılacak. Hazırlıklarımızı yaptık. Çalışanlarımız için de uzaktan erişim bağlantılarını tamamladık. Gidişata göre bunu değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.